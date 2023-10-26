Постачання зброї з КНДР до РФ. США, Японія та Південна Корея виступили зі спільною заявою

Країни засудили передачу КНДР зброї РФ для її використання проти народу України. Міністри закордонних справ трьох країн також заявили, що продовжать уважно стежити за будь-якими матеріалами, які Росія надає Північній Кореї на підтримку військових цілей Пхеньяна.

США, Японія та Південна Корея засудили тісну співпрацю РФ та КНДР

США, Японія та Південна Корея виступили зі спільною заявою у якій підтвердили поставки КНДР військового обладнання та боєприпасів Росії та рішуче засудили їхню співпрацю.

Про це повідомляє Держдеп США.

Країни засудили передачу Корейською Народно-Демократичною Республікою зброї Російській Федерація для її використання проти народу України.

Такі поставки зброї, деякі з яких, як ми зараз підтверджуємо, завершені, значно збільшать людські жертви в агресивній війні Росії, – йдеться в заяві. Поширити

Міністри закордонних справ трьох країн також заявили, що продовжать уважно стежити за будь-якими матеріалами, які Росія надає Північній Кореї на підтримку військових цілей Пхеньяна.

Зазначається, що США, Японія та Південна Корея глибоко стурбовані можливістю будь-якої передачі КНДР технологій, пов’язаних із створенням ядерної зброї чи балістичних ракет.

Співпраця КНДР і РФ

13 вересня диктатори Кім Чен Ин і Володимир Путін зустрілись в Росії для обговорення військової співпраці. До цього західні ЗМІ повідомляли про наміри КНДР передати Росії артилерійські боєприпаси та зброю в обмін на технології.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США у Білому домі Джон Кірбі заявив, що Північна Корея надала Росії одну тисячу контейнерів із військовою технікою та боєприпасами на тлі війни в Україні.

У Держдепі США також заявили, що зроблять усі можливі кроки, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до поставок зброї між Північною Кореєю і Росією.