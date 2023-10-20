Тисячі IT-спеціалістів у США фінансували ракетну програму КНДР — AP

Північна Корея відправляла до компаній у Сент-Луїсі та інших містах США тисячі своїх кваліфікованих ІТ-працівників. У них були фальшиві документи для того, щоб отримати роботу.

Айтішники зі США фінансували північнокорейські ракети

Тисячі співробітників у галузі інформаційних технологій, які працюють в американських компаніях, роками таємно надсилали мільйони доларів зі своєї зарплати до Північної Кореї. Гроші йшли на створення балістичних ракет.

Про це повідомило The Associated Press із посиланням на ФБР та Міністерство юстиції США.

Так, Північна Корея відправляла до компаній у Сент-Луїсі та інших містах США тисячі своїх кваліфікованих ІТ-працівників з фальшивими документами, щоб вони там отримали роботу.

Фахівці мешкали переважно в Китаї та Росії й працювали на американські компанії віддалено.

За даними слідства, підіслані ІТ-працівники щорічно перераховували мільйони доларів зі своїх зарплат на користь північнокорейських програм озброєнь. У деяких випадках вони також проникали в комп'ютерні мережі та викрадали інформацію з компаній, які їх наймали.

У межах розслідування, яке іще триває, уже конфісковано 1,5 млн доларів.

Ще у травні 2022 року Державний департамент, Міністерство фінансів і ФБР повідомляли, що в останні роки режим Кім Чен Ина "приділяє підвищену увагу освіті та підготовці кадрів" у сфері ІТ-технологій.

КНДР звинувачує США в розпалюванні ядерної напруги

Кім Кван Мьонг, якого KCNA, північнокорейське центральне інформаційне агентство, назвало дослідником Інституту роззброєння та миру при Міністерстві закордонних справ, звинуватив США у розпалюванні регіональної напруги своєю ядерною програмою та у стратегічній нестабільності, яка руйнує мир у всьому світі.

Ці коментарі прозвучали в той момент, коли регулярні запуски ядерною Північною Кореєю міжконтинентальних балістичних ракет, які можуть вразити континентальну частину Сполучених Штатів, викликають неабияку тривогу в регіоні.

Кім назвав нещодавні висновки Комісії зі стратегічної позиції США, які закликають посилити програму модернізації ядерної зброї країни в рамках підготовки до потенційних одночасних воєн з Росією та Китаєм, як ще одну «надзвичайно ризиковану» ознаку та «гегемоністський крок».