Тысячи IT-специалистов в США финансировали ракетную программу КНДР — AP

Северная Корея отправляла в компании в Сент-Луисе и других городах США тысячи своих квалифицированных ИТ-работников. У них были липовые документы для того, чтобы получить работу.

Айтишники из США финансировали северокорейские ракеты

Тысячи сотрудников в области информационных технологий, работающих в американских компаниях, годами тайно посылали миллионы долларов из своих зарплат в Северную Корею. Деньги уходили на создание баллистических ракет.

Об этом сообщило The Associated Press со ссылкой на ФБР и Министерство юстиции США.

Так, Северная Корея отправляла в компании в Сент-Луисе и других городах США тысячи своих квалифицированных ИТ-работников с фальшивыми документами, чтобы они там получили работу.

Специалисты жили преимущественно в Китае и России и работали на американские компании удаленно.

По данным следствия, подосланные ИТ-работники ежегодно перечисляли миллионы долларов из своих зарплат в пользу северокорейских программ вооружений. В некоторых случаях они также проникали в компьютерные сети и похищали информацию из компаний, которые их нанимали.

В рамках еще продолжающегося расследования уже конфисковано 1,5 млн долларов.

Еще в мае 2022 года Государственный департамент, Министерство финансов и ФБР сообщали, что в последние годы режим Ким Чен Ына "уделяет особое внимание образованию и подготовке кадров" в сфере ИТ-технологий.

КНДР обвиняет США в разжигании ядерного напряжения

Ким Кван Мьонг, которого KCNA, северокорейское центральное информационное агентство, назвало исследователем Института разоружения и мира при Министерстве иностранных дел, обвинил США в разжигании регионального напряжения своей ядерной программой и в стратегической нестабильности, разрушающей мир во всем мире.

Эти комментарии прозвучали в тот момент, когда регулярные запуски ядерной Северной Кореи межконтинентальных баллистических ракет, которые могут поразить континентальную часть Соединенных Штатов, вызывают тревогу в регионе.

Ким назвал недавние выводы Комиссии по стратегической позиции США, призывающие усилить программу модернизации ядерного оружия страны в рамках подготовки к потенциальным одновременным войнам с Россией и Китаем, как еще один «чрезвычайно рискованный» признак и «гегемонистский шаг».