Поставки оружия из КНДР в РФ. США, Япония и Южная Корея выступили с совместным заявлением
Категория
Политика
Дата публикации

Поставки оружия из КНДР в РФ. США, Япония и Южная Корея выступили с совместным заявлением

U.S. Department of Defense
Владимир Путин и Ким Чен Ын
Читати українською

Страны осудили передачу КНДР оружия РФ для использования против народа Украины. Министры иностранных дел трех стран также заявили, что продолжат внимательно следить за любыми материалами, которые Россия предоставляет Северной Корее в поддержку военных целей Пхеньяна.

США, Япония и Южная Корея осудили тесное сотрудничество РФ и КНДР

США, Япония и Южная Корея выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили поставки КНДР военного оборудования и боеприпасов России и решительно осудили их сотрудничество.

Об этом сообщает Госдеп США.

Страны осудили передачу Корейской Народно-Демократической Республикой оружия Российской Федерации для использования против народа Украины.

Такие поставки оружия, некоторые из которых, как мы сейчас подтверждаем, завершены, значительно увеличат человеческие жертвы в агрессивной войне России, говорится в заявлении.

Министры иностранных дел трех стран также заявили, что продолжат внимательно следить за любыми материалами, которые Россия предоставляет Северной Корее в поддержку военных целей Пхеньяна.

США, Япония и Южная Корея глубоко обеспокоены возможностью любой передачи КНДР технологий, связанных с созданием ядерного оружия или баллистических ракет.

Сотрудничество КНДР и РФ

13 сентября диктаторы Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились в России для обсуждения военного сотрудничества. До этого западные СМИ сообщали о намерениях КНДР передать России артиллерийские боеприпасы и оружие в обмен на технологии.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что Северная Корея предоставила России тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами на фоне войны в Украине.

В Госдепе США также заявили, что предпримут все возможные шаги, чтобы привлечь к ответственности тех, кто причастен к поставкам оружия между Северной Кореей и Россией.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лавров рекомендует. Одиозный министр приглашает россиян отдыхать в КНДР
Сергей Лавров и Ким Чен Ын
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россию исключили из группы финансовых разведок мира за дружбу с КНДР и Ираном
Министерство финансов Украины
Флаг России
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Тысячи IT-специалистов в США финансировали ракетную программу КНДР — AP
Корейские айтишники

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.