Росія отримала від КНДР балістичні та протитанкові ракети

КНДР, йомовірно, передала Росії кілька типів ракет для війни проти України, серед яких є як балістичні, так і протитанкові.

Що відомо про поставки зброї з КНДР до Росії

За інформацією видання із посиланням на представників армії Південної Кореї, військові мають підозру, що Росія отримала від КНДР невизначену кількість балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет, а також ракет для переносних комплексів ППО.

Окрім цього Північна Корея, ймовірно, могла передати Росії гвинтівки, ракетні установки, міномети і снаряди.

Автори матеріалу підкреслюють, що все це відбувається на тлі заяв влади КНДР про поширення військової співпраці з Росією та Китаєм.

У той же час Північна Корея має серйозні фінансові та гуманітарні проблеми після пандемії COVID-19, та потерпає від міжнародних санкцій та конфлікту зі США.

Через нестачу коштів влада КНДР оголосила про наміри скоротити кількість власних дипломатичних місій по світу.

Що відомо про кількість отриманої Росією зброї від КНДР

З такими оцінками виступили представники Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї.

За словами одного із військових посадовців Південної Кореї, з КНДР до Росії могли надійти близько 2 тис контейнерів зі зброєю та боєприпасами.

Варто підкреслити, що ця кількість вдвічі перевищує озвучену до цього цифру Вашингтоном.

На думку військових аналітиків Південної Кореї, відповідно до цього обсягу Росія могла отримати понад 200 тисяч 122-мм артилерійських снарядів або понад 1 мільйон 152-мм снарядів.

Північна Корея, можливо, також постачала до Росії іншу зброю, у тому числі танкові боєприпаси серії Т, протитанкові керовані ракети, ракетні установки, гвинтівки та кулемети та, можливо, балістичні ракети малої дальності, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

Південнокорейський чиновник розповів журналістам, що ознаки постачання зброї Північною Кореєю до РФ з'явилися з середини 2022 року, а "торгівля зброєю морськими шляхами збільшилася в серпні, незадовго до візиту Кім Чен Ина до Росії".

За даними ОКНШ, було зафіксовано, що північнокорейські судна прямували до Росії раз на тиждень у період із серпня по вересень, але з жовтня - кожні 3-4 дні було помічено 3-4 кораблі.