Захід не повинен допустити тріумфу альянсу Росії, Китаю та Ірану — Данілов
Категорія
Україна
Дата публікації

Захід не повинен допустити тріумфу альянсу Росії, Китаю та Ірану — Данілов

РНБО
Олексій Данілов

На переконання секретаря РНБО Олексія Данілова, якщо західні країни не допоможуть Україні зупинити злочинну армію РФ, то у найближчому майбутньому Захід зіткнеться із повноцінним альянсом Росії, Китаю та Ірану. 

Що відомо про нову вісь зла з Росії, Китаю та Ірану

Данілов не відкидає, що до Аяльянсу Росії, Китаю та Ірану згодом можуть доєднатись і окремі європейські країни.

Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії з приводу необхідності проведення перемовин, консультацій, зустрічей з росіянами щодо обговорення проблематики війни в Україні, припинення вогню і т.д. Все це від рудиментного страху перед Росією, - підкреслив секретар РНБО.

Він наголосив, що західні країни повинні брати приклад з України і видкидати страх у протистоянні із Росією.

Замість страхів та занепокоєнь демократичний світ повинен дати рішучу відповідь кремлівській агресії в Україні.

Росія є загрозою для України, Китай – основна загроза для США, а союз Китай-Росія-Іран – виклик для всього світу. Якщо не відбудуться зміни у ставленні Заходу до Росії, зміни у самій Росії, то через 15-20 років світ очікує нова "вісь зла", до якої увійдуть не тільки КНДР, Китай, Іран та РФ, але й деякі європейські країни, - зазначив Данілов.

Данілов щодо впливу геполітичної ситуації на війну в Україні

Секретар РНБО підкреслив, що розв’язаний палестинськими терористами ХАМАС конфлікт проти Ізраїлю та загрози нових конфліктів у різних регіонах світу знижуватимуть увагу світової спільноти та країн-партнерів до подій в Україні.

Данілов зазначив, що українська влада враховує такий розвиток подій.

Світ перебуває у турбулентності. Відбувається зростання геополітичної конкуренції між Вашингтоном і Пекіном. Все частіше лунають месиджі про новий світовий порядок, багатополярний світ і т.п., - підкреслив секретар РНБО.

На його думку, відбувається глобальна боротьба між демократичними та тоталітарними режимами.

Росія є загрозою для України, Китай - основна загроза для США, а союз Китай-Росія-Іран - виклик для всього світу. Якщо не відбудуться зміни у ставленні Заходу до Росії, зміни у самій Росії, то через 15-20 років світ очікує нова "вісь зла", до якої увійдуть не тільки КНДР, Китай, Іран та РФ, але й деякі європейські країни, - наголосив секретар РНБО.

Він зазначив, що українська влада відштовхується від прогнозів щодо непростої геополітичної ситуації.

Виходимо з того, що на зовнішньому треку складатиметься непроста для України ситуація. Увага до України можливо падатиме через прогнозовані конфлікти на Близькому Сході, Балканах, Кавказі, Центральній Азії, навколо Арктики та за володіння ресурсами, - визнає Данілов.

За його словами, варто очікувати втоми західних країн від війни в Україні.

Однак він переконаний, що треба концентруватись на спільній роботі із консолідації партнерів та союзників щодо надання подальшої допомоги.

Данілов також висловив занепокоєнність численними закликами з різних сторін до переговорів із країною-агресоркою.

Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії з приводу необхідності проведення перемовин, консультацій, зустрічей з росіянами щодо обговорення проблематики війни в Україні, припинення вогню і т.д, - зазначає секретар РНБО.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Данілов закликав не роздмухувати тему посилення мобілізації
Олексій Данілов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Данілов заявив про шалені успіхи ЗСУ у напрямку Криму
Олексій Данілов
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кремль прагне перейти до нової фази війни — Данілов
Олексій Данілов

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм