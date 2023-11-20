Захід не повинен допустити тріумфу альянсу Росії, Китаю та Ірану — Данілов

На переконання секретаря РНБО Олексія Данілова, якщо західні країни не допоможуть Україні зупинити злочинну армію РФ, то у найближчому майбутньому Захід зіткнеться із повноцінним альянсом Росії, Китаю та Ірану.

Що відомо про нову вісь зла з Росії, Китаю та Ірану

Данілов не відкидає, що до Аяльянсу Росії, Китаю та Ірану згодом можуть доєднатись і окремі європейські країни.

Україна занепокоєна тим, що серед окремих партнерів активізувалися дискусії з приводу необхідності проведення перемовин, консультацій, зустрічей з росіянами щодо обговорення проблематики війни в Україні, припинення вогню і т.д. Все це від рудиментного страху перед Росією, - підкреслив секретар РНБО. Поширити

Він наголосив, що західні країни повинні брати приклад з України і видкидати страх у протистоянні із Росією.

Замість страхів та занепокоєнь демократичний світ повинен дати рішучу відповідь кремлівській агресії в Україні.

Росія є загрозою для України, Китай – основна загроза для США, а союз Китай-Росія-Іран – виклик для всього світу. Якщо не відбудуться зміни у ставленні Заходу до Росії, зміни у самій Росії, то через 15-20 років світ очікує нова "вісь зла", до якої увійдуть не тільки КНДР, Китай, Іран та РФ, але й деякі європейські країни, - зазначив Данілов. Поширити

Данілов щодо впливу геполітичної ситуації на війну в Україні

Секретар РНБО підкреслив, що розв’язаний палестинськими терористами ХАМАС конфлікт проти Ізраїлю та загрози нових конфліктів у різних регіонах світу знижуватимуть увагу світової спільноти та країн-партнерів до подій в Україні.

Данілов зазначив, що українська влада враховує такий розвиток подій.

Світ перебуває у турбулентності. Відбувається зростання геополітичної конкуренції між Вашингтоном і Пекіном. Все частіше лунають месиджі про новий світовий порядок, багатополярний світ і т.п., - підкреслив секретар РНБО. Поширити

На його думку, відбувається глобальна боротьба між демократичними та тоталітарними режимами.

Росія є загрозою для України, Китай - основна загроза для США, а союз Китай-Росія-Іран - виклик для всього світу. Якщо не відбудуться зміни у ставленні Заходу до Росії, зміни у самій Росії, то через 15-20 років світ очікує нова "вісь зла", до якої увійдуть не тільки КНДР, Китай, Іран та РФ, але й деякі європейські країни, - наголосив секретар РНБО. Поширити

Він зазначив, що українська влада відштовхується від прогнозів щодо непростої геополітичної ситуації.

Виходимо з того, що на зовнішньому треку складатиметься непроста для України ситуація. Увага до України можливо падатиме через прогнозовані конфлікти на Близькому Сході, Балканах, Кавказі, Центральній Азії, навколо Арктики та за володіння ресурсами, - визнає Данілов. Поширити

За його словами, варто очікувати втоми західних країн від війни в Україні.

Однак він переконаний, що треба концентруватись на спільній роботі із консолідації партнерів та союзників щодо надання подальшої допомоги.

Данілов також висловив занепокоєнність численними закликами з різних сторін до переговорів із країною-агресоркою.