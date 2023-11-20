Захід не повинен допустити тріумфу альянсу Росії, Китаю та Ірану — Данілов

На переконання секретаря РНБО Олексія Данілова, якщо західні країни не допоможуть Україні зупинити злочинну армію РФ, то у найближчому майбутньому Захід зіткнеться із повноцінним альянсом Росії, Китаю та Ірану.
Що відомо про нову вісь зла з Росії, Китаю та Ірану
Данілов не відкидає, що до Аяльянсу Росії, Китаю та Ірану згодом можуть доєднатись і окремі європейські країни.
Він наголосив, що західні країни повинні брати приклад з України і видкидати страх у протистоянні із Росією.
Замість страхів та занепокоєнь демократичний світ повинен дати рішучу відповідь кремлівській агресії в Україні.
Данілов щодо впливу геполітичної ситуації на війну в Україні
Секретар РНБО підкреслив, що розв’язаний палестинськими терористами ХАМАС конфлікт проти Ізраїлю та загрози нових конфліктів у різних регіонах світу знижуватимуть увагу світової спільноти та країн-партнерів до подій в Україні.
Данілов зазначив, що українська влада враховує такий розвиток подій.
На його думку, відбувається глобальна боротьба між демократичними та тоталітарними режимами.
Він зазначив, що українська влада відштовхується від прогнозів щодо непростої геополітичної ситуації.
За його словами, варто очікувати втоми західних країн від війни в Україні.
Однак він переконаний, що треба концентруватись на спільній роботі із консолідації партнерів та союзників щодо надання подальшої допомоги.
Данілов також висловив занепокоєнність численними закликами з різних сторін до переговорів із країною-агресоркою.