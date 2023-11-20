Иран представил новую модификацию беспилотника Shahed — видео

Новые иранские Shahed-238

Иранские медиа показали видеопрезентации нового оружия. В ролике можно увидеть, как верховный лидер страны аятолла Хаменеи приехал в университет в Тегеране, где ему показали последние достижения аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.

По словам «Милитарного» , на выставке показали реактивную модификацию Shahed-136, получившую название Shahed-238. Она имеет три версии с разными системами наведения.

Первая классическая модификация имеет автономную систему наведения по инерциальной системе и сигналам GPS. Другие два варианта имеют инфракрасную/оптическую и, вероятно, радиолокационную систему наведения.

По данным Милитарного, версия с инфракрасной/оптической системой наведения может применяться для поражения теплоконтрастных целей, в частности, важной военной техники в тылу противника.

Последний беспилотник благодаря радиолокационной ГСН может стать аналогом противорадарных ракет, наводимых на излучение поисковых РЛС. Такое средство может быть полезно для нейтрализации и прорыва враждебных систем ПВО. Поделиться

Фюзеляжи всех трех беспилотников имеют нехарактерный для иранских БПЛА черный цвет, что может быть связано с использованием радиопоглощающих материалов.

Пока ничего неизвестно о технических характеристиках Shahed-238. Реактивный двигатель должен обеспечивать высокую скорость, однако это означает, что дальность полета должна быть уменьшена.