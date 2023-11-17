ВСУ уничтожили грузовик российских оккупантов "Урал-4320" с боекомплектом для реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".
Украинские защитники в очередной раз "минусировали" вражескую технику
Цель захватчиков украинские защитники обнаружили в Южном направлении.
Этот грузовик с боекомплектом противника был замаскирован, но скрыть технику россиянам от операторов аэроразведки ССО не удалось. Спецназовцы навели огонь артиллерии и ударили FPV-дронами по "Уралу" интервентов с иранскими снарядами.
В результате прицельной работы бойцов был уничтожен вражеский "Урал-4320" из БК для РСЗО БМ-21 "Град", а также повреждена сама РСЗО.
По данным разведки, в грузовике российских захватчиков было 55 реактивных снарядов иранского производства.
Бойцы ССО из HIMARS уничтожили экипаж армии РФ
Операторы 3-го полка ССО во время аэроразведки в Донецком направлении обнаружили экипаж БпАК ZALA, который готовился к запуску беспилотника.
По данным военных, им удалось скорректировать по цели огонь М-142 HIMARS артиллерийского подразделения Сил обороны.
В результате уничтожены экипаж БпАК, их транспорт и непосредственно беспилотник, - отметили в ССО.
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