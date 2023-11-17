Бійці ССО знищили "Урал" окупантів РФ з іранськими снарядами — відео

ЗСУ знищили вантажівку російських окупантів "Урал-4320" з боєкомплектом для реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".

Українські захисники вкотре “мінусували” ворожу техніку

Ціль загарбників українські захисники виявили на Південному напрямку.

Цей вантажний автомобіль із боєкомплектом противника був замаскований, але сховати техніку росіянам від операторів аеророзвідки ССО не вдалося. Спецназівці навели вогонь артилерії та вдарили FPV-дронами по "Уралу" інтервентів з іранськими снарядами.

Екіпаж БпАК оперативно скоригував по цілям вогонь артилерії підрозділів Сил оборони, а також застосував для ударів власні FPV-дрони, - йдеться у публікації. Поширити

Внаслідок прицільної роботи бійців було знищено ворожий "Урал-4320" з БК для РСЗВ БМ-21 "Град", а також пошкоджено саму РСЗВ.

За даними розвідки, у вантажівці російських загарбників було 55 реактивних снарядів іранського виробництва.

Бійці ССО з HIMARS знищили екіпаж армії РФ

Оператори 3-го полку ССО під час аеророзвідки на Донецькому напрямку виявили екіпаж БпАК ZALA, який готувався до запуску безпілотника.

За даними військових, їм вдалось скоригувати по цілі вогонь М-142 HIMARS артилерійського підрозділу Сил оборони.

У результаті знищено екіпаж БпАК, їхній транспорт та безпосередньо сам безпілотник, - зазначили в ССО.