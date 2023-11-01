Мінус танк Т-90. Бійці ССО показали знищення техніки росіян біля Авдіївки — відео

Воїни Сил спеціальних операцій за допомогою дронів "підсмажили" ворожу техніку в районі Авдіївки.

Як українські бійці нищать техніку росіян

Як повідомляється, на Авдіївському напрямку противник не полишає спроб оточити місто, однак наші захисники міцно тримають оборону й завдають окупантам значних втрат.

Воїни ССО, як завжди, роблять це влучно та у найнеочікуваніший для ворога момент, - йдеться в дописі під відео. Поширити

Так, оператори 3-го полку за допомогою БПЛА знищили ремонтну машину противника та пошкодили танк Т-90 "Прорив".

Окупанти кинулися від палаючої техніки у розсипну. Втім, ми впевнені, що бігати по нашій землі їм залишилося недовго, - додали у ССО. Поширити

Бої за Авдіївку продовжуються

У жовтні армія РФ активізувала наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Під час телефонних переговорів міністра оборони України Рустема Умєрова й голови Пентагону Ллойда Остіна перший поділився з американським колегою актуальною інформацією з поля бою.

Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на 28 жовтня – приблизно 4 тисячі солдатів, – відзначив Умєров. Поширити

Британська розвідка вважає, що російські окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

У ЗСУ повідомляли, що росіяни втратили понад 6500 осіб з 10 жовтня через спробу наступу на Авдіївку.

Окупанти перегруповуються, підтягують техніку та перекидають особовий склад під Авдіївку.

Станом на 31 жовтня у зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили понад 5 атак ворога.