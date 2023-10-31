Успіхи під Авдіївкою. ЗСУ знищили САУ "Метеорит" армії РФ — відео

Бійці 47-ої окремої механізованої бригади “відмінусували” російську САУ для розмінування. Сталося це під Авдіївкою, де йдуть запеклі бої.

Українські захисники нищать техніку ворога

Українські військові знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77 "Метеорит" на Авдіївському напрямку.

Про це повідомляє 47 окрема механізована бригада у Telegram.

Українські аеророзвідники виявили скупчення ліквідованих росіян, а також підбиту ворожу техніку, придатну до відновлення. Йдеться про позиції російської УР-77 "Метеорит" на Авдіївському напрямку

Так, бійці 47 окремої механізованої бригади знищили російську САУ. Підтвердженням цього є відео з окулярів операторів роти ударних безпілотників.

Бої за Авдіївку продовжуються

У жовтні армія РФ активізувала наступ на Авдіївку. Як зазначав начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, наступ є наймасштабнішим з 2014 року.

Під час телефонних переговорів міністра оборони України Рустема Умєрова й голови Пентагону Ллойда Остіна перший поділився з американським колегою актуальною інформацією з поля бою.

Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на 28 жовтня – приблизно 4 тисячі солдатів, – відзначив Умєров. Поширити

Британська розвідка вважає, що російські окупанти кинули під Авдіївку до восьми бригад. Вони зазнали втрат, які, ймовірно, є найбільшими серед російських військ за 2023 рік.

У ЗСУ повідомляли, що росіяни втратили понад 6500 осіб з 10 жовтня через спробу наступу на Авдіївку.

Окупанти перегруповуються, підтягують техніку та перекидають особовий склад під Авдіївку.

Станом на 31 жовтня у зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили понад 5 атак ворога.