При наступі на Авдіївку армія РФ втратила 4 тисячі військових — Умєров

Під час телефонних переговорів міністра оборони України Рустема Умєрова й голови Пентагону Ллойда Остіна перший поділився з американським колегою актуальною інформацією з поля бою.

Армія РФ понесла величезні людські втрати під Авдіївкою — Умєров

Станом на 28 жовтня російські терористи втратили близько 4 тисяч одиниць особового складу під час наступу на Авдіївку, Донецької області

Армія РФ близько двох тижнів тому суттєво активізувала наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто й сусідні населені пункти. Цей наступ – наймасштабніший з 2014 року. Для штурмів окупанти використовують переважно піхоту, а не техніку. Втім наші військові відбивають ворожі атаки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Під час телефонних переговорів міністра оборони України Рустема Умєрова й голови Пентагону Ллойда Остіна перший поділився з американським колегою актуальною інформацією з поля бою.

Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно 4 тисячі солдатів, – відзначив Умєров. Поширити

Що обговорювали міністри оборони

Міністр оборони України подякував голові Пентагону за продовження ефективної співпраці та постачання нашій країні артилерійських боєприпасів.

Як пише пресслужба Пентагону, сторони також порушили питання майбутньої зустрічі у форматі "Рамштайн".