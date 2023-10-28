При наступлении на Авдеевку армия РФ потеряла 4 тысячи военных — Умеров
Категория
Украина
Дата публикации

При наступлении на Авдеевку армия РФ потеряла 4 тысячи военных — Умеров

Министерство обороны Украины
Рустем Умеров
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В ходе телефонных переговоров министра обороны Украины Рустема Умерова и главы Пентагона Ллойда Остина первым поделился с американским коллегой актуальной информацией с поля боя.

Армия РФ понесла огромные потери под Авдеевкой

По состоянию на 28 октября российские террористы потеряли около 4 тысяч единиц личного состава во время наступления на Авдеевку Донецкой области.

Армия РФ около двух недель назад существенно активизировала наступление на Авдеевку. Враг обстреливает город и соседние населенные пункты. Это наступление – самое масштабное с 2014 года. Для штурмов оккупанты используют преимущественно пехоту, а не технику. Впрочем, наши военные отражают вражеские атаки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

В ходе телефонных переговоров министра обороны Украины Рустема Умерова и главы Пентагона Ллойда Остина первым поделился с американским коллегой актуальной информацией с поля боя.

Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту – около 4 тысяч солдат, – отметил Умеров.

Что обсуждали министры обороны

Министр обороны Украины поблагодарил главу Пентагона за продолжение эффективного сотрудничества и поставку нашей стране артиллерийских боеприпасов.

Стороны, как пишет пресс-служба Пентагона, также подняли вопросы предстоящей встречи в формате "Рамштайн".

Дальнейшие поставки ATACMS позволят более эффективно наносить огневые поражения по военной инфраструктуре и командным пунктам в глубоком тылу врага на оккупированных украинских территориях, – пишет пресс-служба Минобороны.

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