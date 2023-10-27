В ГУР заявили о подготовке разведкой РФ информатаки против Умерова
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР заявили о подготовке разведкой РФ информатаки против Умерова

ГУР
Рустам Умеров
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Спецслужбы страны-агрессорки готовят информационную атаку, направленную против главы Минобороны Украины Рустема Умерова.

Что известно о подготовке окупантов к информационной атаке против Умерова

По информации представителей Главного управления разведки Минобороны, российские спецслужбы уже разослали кремлевским пропагандистам методичку для распространения нарративов с целью подрыва доверительных отношений Украины и западных партнеров.

Так, кремлевские пропагандисты планируют распространять вбросы о продаже оружия Украиной палестинским террористам ХАМАС из сектора Газа.

Кроме того, Москва готовится распространять лживые заявления о том, что Украина использует “зерновой коридор” для транспортировки оружия.

Рустем Умеров использует свои связи в арабском мире для незаконной торговли оружием", а "Открытие Ливаном рынка для украинской сельскохозяйственной продукции используется для незаконной торговли оружием, - готовятся вбросы кремлевские пропагандисты.

Какую цель преследуют кремлевские пропагандисты

В ГУР отмечают, что враждебная цель остается прежней, добиться прекращения военной помощи Украине со стороны западных партнеров.

ГУР МО Украины предостерегает журналистов, представителей украинских и зарубежных медиа, граждан Украины от распространения вымышленной российскими спецслужбами вредной лжи, - отмечают разведчики.

Для поддержки своей лжи российские спецслужбы передали террористам ХАМАС отдельные образцы западного оружия, захваченные армией России в Украине.

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