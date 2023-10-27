В ГУР заявили о подготовке разведкой РФ информатаки против Умерова

Спецслужбы страны-агрессорки готовят информационную атаку, направленную против главы Минобороны Украины Рустема Умерова.
Что известно о подготовке окупантов к информационной атаке против Умерова
По информации представителей Главного управления разведки Минобороны, российские спецслужбы уже разослали кремлевским пропагандистам методичку для распространения нарративов с целью подрыва доверительных отношений Украины и западных партнеров.
Так, кремлевские пропагандисты планируют распространять вбросы о продаже оружия Украиной палестинским террористам ХАМАС из сектора Газа.
Кроме того, Москва готовится распространять лживые заявления о том, что Украина использует “зерновой коридор” для транспортировки оружия.
Какую цель преследуют кремлевские пропагандисты
В ГУР отмечают, что враждебная цель остается прежней, добиться прекращения военной помощи Украине со стороны западных партнеров.
Для поддержки своей лжи российские спецслужбы передали террористам ХАМАС отдельные образцы западного оружия, захваченные армией России в Украине.
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