Илон Маск стал главным информационным врагом ЕС из-за освещения атаки ХАМАС на Израиль — Politico

Власти ЕС собирают доказательства и планируют санкции против американского миллиардера Илона Маска из-за подверженного освещению атаки ХАМАС на Израиль в подконтрольной бизнесмену соцсети X.
Что угрожает Маске из-за искажения информации о событиях в Израиле в сети X
По информации издания, после нападения боевиков террористической палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа на Израиль в сети X Маска начали стремительно распространяться жуткие изображения, политически мотивированные фейки и пропаганда палестинских террористов.
По мнению руководства ЕС, это нарушает не только правила самой соцсети Маска, но и европейское законодательство.
Брюссель уже начал сбор доказательств для подготовки к проведению официального расследования по нарушению соцсетью действующих правил ЕС.
Критику в сторону Маски также поддержали Великобритания и Германия.
Авторы материала подчеркивают, что это противостояние станет серьезным испытанием для всех сторон.
В частности, еврокомиссар по правилам использования социальных сетей Тьерри Бретон требует от соцсети X Маска объяснений относительно широко распространенных графических изображений и дезинформации о войне в Израиле.
Он также обнародовал обращение к владельцу компании Meta Марку Цукербергу.
Что известно о реакции представителей компании Маска
В ответ Линда Яккарино, исполнительный директор X, направила Бретону письмо, в котором рассказала о том, как гигант социальных сетей отреагировал на длительный ближневосточный конфликт.
Речь идет об удалении или маркировке потенциально вредного содержимого, сотрудничестве с правоохранительными органами и добавлении к сообщениям так называемых "заметок сообщества", то есть проверки фактов посредством сообщества.
Ситуация в сети Х начала ухудшаться не из атак ХАМАС.
С тех пор как Маск приобрел платформу, его критиковали за то, что он не остановил распространение языка вражды в Интернете.
Компания Х сократила штат сотрудников, занимающихся модерацией контента, в духе поощрения свободы слова; отказалась от поддержанного Брюсселем обязательства по борьбе с иностранным цифровым вмешательством; изменила алгоритмы социальных сетей так, чтобы часто сомнительный контент продвигался выше проверенных материалов от новостных организаций и политиков.
Маск ответил на это насмешками и нападками на своих недоброжелателей.
Но последние события, связанные с контентом, очевидно, подстрекают к терроризму и восхваляют его, позволяют с уверенностью утверждать, что X станет одной из первых компаний, в отношении которой будет проведено расследование в соответствии с правилами ЕС.
В ответ по требованию Бретона Маск попросил французского комиссара рассказать о том, как компания Х потенциально нарушила европейские правила по контенту.
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