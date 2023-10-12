Илон Маск стал главным информационным врагом ЕС из-за освещения атаки ХАМАС на Израиль — Politico

Власти ЕС собирают доказательства и планируют санкции против американского миллиардера Илона Маска из-за подверженного освещению атаки ХАМАС на Израиль в подконтрольной бизнесмену соцсети X.

Что угрожает Маске из-за искажения информации о событиях в Израиле в сети X

По информации издания, после нападения боевиков террористической палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа на Израиль в сети X Маска начали стремительно распространяться жуткие изображения, политически мотивированные фейки и пропаганда палестинских террористов.

По мнению руководства ЕС, это нарушает не только правила самой соцсети Маска, но и европейское законодательство.

Брюссель уже начал сбор доказательств для подготовки к проведению официального расследования по нарушению соцсетью действующих правил ЕС.

Критику в сторону Маски также поддержали Великобритания и Германия.

Авторы материала подчеркивают, что это противостояние станет серьезным испытанием для всех сторон.

Маск будет пытаться отбиться от любых утверждений о том, что он не смог стать ответственным владельцем социальной сети, ранее известной как Twitter, и при этом сохранить свою приверженность свободе слова. ЕС хочет показать, что Закон о цифровых услугах (DSA) имеет свои "зубы", говорится в материале издания. Поделиться

В частности, еврокомиссар по правилам использования социальных сетей Тьерри Бретон требует от соцсети X Маска объяснений относительно широко распространенных графических изображений и дезинформации о войне в Израиле.

Я настоятельно прошу вас обеспечить быстрый, точный и полный ответ на этот запрос в течение ближайших 24 часов. Мы включим ваш ответ в наше оценочное досье по соблюдению вами DSA. Я напоминаю вам, что после начала потенциального расследования и выявления несоответствия требованиям могут быть наложены штрафные санкции, которые могут достигать 6% общей выручки компании. Поделиться

Он также обнародовал обращение к владельцу компании Meta Марку Цукербергу.

Что известно о реакции представителей компании Маска

В ответ Линда Яккарино, исполнительный директор X, направила Бретону письмо, в котором рассказала о том, как гигант социальных сетей отреагировал на длительный ближневосточный конфликт.

Речь идет об удалении или маркировке потенциально вредного содержимого, сотрудничестве с правоохранительными органами и добавлении к сообщениям так называемых "заметок сообщества", то есть проверки фактов посредством сообщества.

Ситуация в сети Х начала ухудшаться не из атак ХАМАС.

С тех пор как Маск приобрел платформу, его критиковали за то, что он не остановил распространение языка вражды в Интернете.

Компания Х сократила штат сотрудников, занимающихся модерацией контента, в духе поощрения свободы слова; отказалась от поддержанного Брюсселем обязательства по борьбе с иностранным цифровым вмешательством; изменила алгоритмы социальных сетей так, чтобы часто сомнительный контент продвигался выше проверенных материалов от новостных организаций и политиков.

Маск ответил на это насмешками и нападками на своих недоброжелателей.

Но последние события, связанные с контентом, очевидно, подстрекают к терроризму и восхваляют его, позволяют с уверенностью утверждать, что X станет одной из первых компаний, в отношении которой будет проведено расследование в соответствии с правилами ЕС.

В ответ по требованию Бретона Маск попросил французского комиссара рассказать о том, как компания Х потенциально нарушила европейские правила по контенту.