Новые ограничения Маска могут окончательно убить соцсеть Х

Американский миллиардер Илон Маск ввел новые ограничения в собственной соцсети Х, бывшей Twitter, которые могут окончательно ее убить.

Как Маск стремится уничтожает собственную соцсеть Х

Отмечается, что Маск ввел в соцсеть новый элемент управления, позволяющий пользователям блокировать комментарии на свои публикации от аккаунтов без премиум-подписки.

То есть бесплатные аккаунты не смогут участвовать в обсуждении части постов.

По словам Маска, эта функция будет доступна всем пользователям, даже тем, у кого нет подписки и должна помочь в борьбе со спам-ботами, однако те, кто выступает против нее, указывают на существование ботов с верифицированными галочками, в то время как алгоритмы соцсети предпочитают ответы платных аккаунтов, что значительно уменьшает разнообразие мнений в дискуссиях.

По мнению аналитиков западных СМИ, это решение было введено на фоне информации о планах Маска ввести в соцсети три уровня премиум-подписки.

Сейчас подписка стоит 8 долларов в месяц, а ее хотят разделить на базовый, стандартный и плюс-уровни. Уровень будет зависеть от количества показываемой рекламы.

Отмечается, что сеть Х Маска тестирует новый вид скрытой кликбейт-рекламы, которая не обозначается соответствующим образом.

Эти сообщения не раскрывают информацию о том, кто их разместил, и пользователи не могут заблокировать, поставить лайк или подать жалобу на них.

Подозрительная реклама содержит изображение и текст с элементами кликбейта и выглядит подобно спаму, который часто появляется в нижних разделах веб-сайтов. При нажатии такого сообщения происходит переадресация на внешний ресурс.

Как сеть Х отреагировала на события в Израиле

По информации Bloomberg, в результате нападения боевиков террористической палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа на Израиль в соцсети Маска было замечено большое количество ложной информации и путаницы.

Журналисты издания отмечают, что после вторжения террористов ХАМАС на территорию Израиля в сети Х начали распространяться непроверенные фото и видео ракетных авиаударов, а также повреждения и разрушения зданий.

Во многих постах использовались старые изображения вооруженного конфликта, выдавая их за новые, и продвигали их анонимные аккаунты с синими галочками.

До покупки Маском соцсети Twitter, синяя галочка означала, что аккаунту можно доверять, поскольку он верифицирован лицо, медиа или бизнес.

Однако теперь галочку можно просто купить за подписку. В результате количество аккаунтов с ней, распространяющих дезинформацию, возросло.

По словам исследователя изучавшего вирусные ложные сообщения в социальных сетях Майка Ротшильда, новость о нападении на Израиль была "первым настоящим испытанием для X Маска, и она поразительно провалилась".

Более того, сам Маск рекомендовал пользователям следить за аккаунтами, известными за распространение ложной или обманчивой информации, в воскресном посте, который впоследствии был удален.