Нові обмеження Маска можуть остаточно вбити соцмережу Х

Американський мільярдер Ілон Маск ввів нові обмеження у власній соцмережі Х, колишній Twitter, які можуть остаточно її вбити.

Як Маск стрімкує знищує власну соцмережу Х

Зазначається, що Маск ввів у соцмережу новий елемент управління, що дозволяє користувачам блокувати коментарі на свої публікації від акаунтів без преміум-підписки.

Тобто безкоштовні акаунти не матимуть змоги брати участь у обговоренні частини постів.

За словами Маска, ця функція буде доступна всім користувачам, навіть тим, в кого не має підписки і повинна допомогти у боротьбі зі спам-ботами, однак ті, хто виступає проти неї, вказують на існування ботів з верифікованими галочками, у той час, як алгоритми соцмережі віддають перевагу відповідям платних акаунтів, що значно зменшує різноманітність думок в дискусіях.

На думку аналітиків західних ЗМІ, це рішення було введено на тлі інформації про плани Маска ввести у соцмережі три рівні преміум-підписки.

Зараз підписка коштує 8 доларів на місяць, а її ще хочуть розділити на базовий, стандартний і плюс-рівні. Рівень буде залежати від кількості показуваної реклами.

Зазначається, що наразі мережа Х Маска тестує новий вид прихованої клікбейт-реклами, яка не позначається відповідним чином.

Ці рекламні повідомлення не розкривають інформацію про те, хто їх розмістив, і користувачі не можуть заблокувати, поставити лайк або подати скаргу на них.

Підозріла реклама містить зображення і текст з елементами клікбейта і виглядає подібно спаму, який часто з'являється в нижніх розділах веб-сайтів. При натисканні на таке повідомлення відбувається переадресація на зовнішній ресурс.

Як мережа Х відреагувала на події в Ізраїлі

За інформацією Bloomberg, внаслідок нападу бойовиків терористичного палестинського угруповання ХАМАС з сектора Газа на Ізраїль у соцмережі Маска було помічено велику кількість неправдивої інформації та плутанини.

Журналісти видання зазначають, що після вторгнення терористів ХАМАС на територію Ізраїля у мережі Х почали поширюватись неперевірені фото і відео ракетних авіаударів, а також пошкоджень і руйнувань будівель.

У багатьох постах використовувались старі зображення збройного конфлікту, видаючи їх за нові, і просували їх анонімні акаунти, які мали сині галочки.

До купівлі Маском соцмережі Twitter, синя галочка означала, що акаунту можна довіряти, оскільки він верифікована особа, медіа чи бізнес.

Проте тепер галочку можна просто купити за підписку. В результаті кількість акаунтів із нею, що поширюють дезінформацію, зросла.

За словами дослідника який вивчав вірусні неправдиві повідомлення в соціальних мережах Майка Ротшильда, новина про напад на Ізраїль була "першим справжнім випробуванням для X Маска, і вона вражаюче провалилася".

Щобільше, сам Маск рекомендував користувачам стежити за акаунтами, відомими за поширення неправдивої або оманливої інформації, в недільному пості, який згодом був видалений.