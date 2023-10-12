Ілон Маск став головним інформаційним ворогом ЄС через висвітлення атаки ХАМАС на Ізраїль — Politico
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Ілон Маск став головним інформаційним ворогом ЄС через висвітлення атаки ХАМАС на Ізраїль — Politico

Ілон Маск
Джерело:  Politico

Влада ЄС збирає докази та планує санкції проти американського мільярдера Ілона Маска через спотверене висвітлення атаки ХАМАС на Ізраїль у підконтрольній бізнесмену соцмережі X. 

Що загрожує Маску через спотворення інформації про події в Ізраїлі у мережі X

За інформацією видання, після нападу бойовиків терористичного палестинського угруповання ХАМАС з сектора Газа на Ізраїль у мережі X Маска почали стрімко поширюватись моторошні зображення, політично мотивовані фейки та пропаганда палестинських терористів.

На думку керівництва ЄС, це порушує не тільки правила самої соцмережі Маска, але й європейське законодавство.

Наразі Брюссель вже розпочав збір доказів для підготовки до проведення офіційного розслідування щодо порушення соцмережею чинних правил ЄС.

Критику у бік Маска також підтримали Велика Британія та Німеччина.

Автори матеріалу підкреслюють, що це протистояння стане серйозним випробуванням для всіх сторін.

Маск намагатиметься відбитися від будь-яких тверджень про те, що він не зміг стати відповідальним власником соціальної мережі, раніше відомої як Twitter, і при цьому зберегти свою прихильність свободі слова. ЄС хоче показати, що Закон про цифрові послуги (DSA) має свої "зуби", - йдеться у матеріалі видання.

Зокрема, єврокомісар з питань правил використання соціальних мереж Тьєррі Бретон вимагає від соцмережі X Маска пояснень щодо широкого поширених графічних зображеннь і дезінформації про війну в Ізраїлі.

Я наполегливо прошу вас забезпечити швидку, точну і повну відповідь на цей запит протягом найближчих 24 годин. Ми включимо вашу відповідь в наше оціночне досьє щодо дотримання вами DSA. Я нагадую вам, що після початку потенційного розслідування і виявлення невідповідності вимогам можуть бути накладені штрафні санкції, які можуть досягати 6% від загальної виручки компанії

Він також оприлюднив звернення до власника компанії Meta Марка Цукерберга.

Що відомо про реакцію представників компанії Маска

У відповідь на це Лінда Яккаріно, виконавчий директор X, направила Бретону лист, в якому розповіла про те, як гігант соціальних мереж відреагував на тривалий близькосхідний конфлікт.

Йдеться про видалення або маркування потенційно шкідливого вмісту, співпрацю з правоохоронними органами та додавання до повідомлень так званих "нотаток спільноти", тобто перевірки фактів за допомогою спільноти.

Ситуація в мережі Х почала погіршуватися не з атак ХАМАС.

З тих пір, як Маск придбав платформу, його критикували за те, що він не зупинив поширення мови ворожнечі в Інтернеті.

Компанія Х скоротила штат співробітників, що займаються модерацією контенту, в дусі заохочення свободи слова; відмовилася від підтриманого Брюсселем зобов'язання по боротьбі з іноземним цифровим втручанням; змінила алгоритми соціальних мереж таким чином, щоб часто сумнівний контент просувався вище перевірених матеріалів від новинних організацій і політиків.

Маск відповів на це насмішками і нападками на своїх недоброзичливців.

Але останні події, пов'язані з контентом, що очевидно, підбурює до тероризму і вихваляє його, дозволяють з упевненістю стверджувати, що X стане однією з перших компаній, щодо якої буде проведено розслідування відповідно до правил ЄС.

У відповідь на вимогу Бретона Маск попросив французького комісара розповісти про те, як компанія Х потенційно порушила європейські правила щодо контенту.

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