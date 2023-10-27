В ГУР отреагировали на информацию о смерти Путина
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В ГУР отреагировали на информацию о смерти Путина

Владимир Путин
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Представители Главного управления разведки Минобороны советуют сдержанно реагировать на распространение информации о смерти кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

О чем может свидетельствовать распространение информации о смерти Путина

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, слухи о смерти кремлевского диктатора распространяют не совсем ясные анонимные Telegram-каналы.

Поэтому, как отмечает Юсов, нужно анализировать, кому выгодно распространение таковой информации. При этом украинцам следует сдержанно реагировать на нее.

Если мы о слухах вокруг смерти Путина, это какие-то анонимные Telegram-каналы сообщают. Дальше мы должны анализировать, кому это на пользу и кому выгодно. Украинцы должны реагировать на это сдержанно, – отмечает представитель ГУР.

Он отметил, что хотел скорейшего появления подтверждения таких новостей, однако не от анонимных Telegram-каналов.

По словам представителя ГУР, такая информация носит искусственный и инспирированный характер.

Кто возглавит Россию в случае смерти Путина

По информации журналистов издания The Independent, в случае смерти или отстранения от власти кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина, руководство страной временно перейдет к главе российского правительства Михаилу Мишустину.

При этом Совет Федерации РФ будет 2 недели для оглашения досрочных президентских выборов.

Среди вероятных кандидатов в замену Путину называют Дмитрия Медведева, Сергея Кириенко, Сергея Шойгу.

Срок пребывания Путина в должности президента РФ истекает в следующем году.

При этом внесенные в Конституцию изменения в 2020 г. ему дали возможность править до 2036 года.

На фоне распространения информации об ухудшении состояния здоровья кремлевского диктатора среди вероятных преемников числятся:

  • Михаил Мишустин (некоторые считают его маловероятным кандидатом на постоянное назначение, учитывая недостаточную популярность среди ближайшего окружения Путина);

  • Дмитрий Медведев (один из ближайших соратников Путина считается одним из его потенциальных преемников)

  • Сергей Кириенко (первый заместитель главы администрации с 2016 года и известен как член ближайшего окружения Путина);

  • Сергей Шойгу (прежде был признан в России самым популярным политиком после Путина);

  • Николай Патрушев (секретарь Совета Безопасности России, работавший с Путиным в КГБ).

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