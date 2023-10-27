В ГУР отреагировали на информацию о смерти Путина

Представители Главного управления разведки Минобороны советуют сдержанно реагировать на распространение информации о смерти кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина.
О чем может свидетельствовать распространение информации о смерти Путина
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, слухи о смерти кремлевского диктатора распространяют не совсем ясные анонимные Telegram-каналы.
Поэтому, как отмечает Юсов, нужно анализировать, кому выгодно распространение таковой информации. При этом украинцам следует сдержанно реагировать на нее.
Он отметил, что хотел скорейшего появления подтверждения таких новостей, однако не от анонимных Telegram-каналов.
По словам представителя ГУР, такая информация носит искусственный и инспирированный характер.
Кто возглавит Россию в случае смерти Путина
По информации журналистов издания The Independent, в случае смерти или отстранения от власти кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина, руководство страной временно перейдет к главе российского правительства Михаилу Мишустину.
При этом Совет Федерации РФ будет 2 недели для оглашения досрочных президентских выборов.
Среди вероятных кандидатов в замену Путину называют Дмитрия Медведева, Сергея Кириенко, Сергея Шойгу.
Срок пребывания Путина в должности президента РФ истекает в следующем году.
При этом внесенные в Конституцию изменения в 2020 г. ему дали возможность править до 2036 года.
На фоне распространения информации об ухудшении состояния здоровья кремлевского диктатора среди вероятных преемников числятся:
Михаил Мишустин (некоторые считают его маловероятным кандидатом на постоянное назначение, учитывая недостаточную популярность среди ближайшего окружения Путина);
Дмитрий Медведев (один из ближайших соратников Путина считается одним из его потенциальных преемников)
Сергей Кириенко (первый заместитель главы администрации с 2016 года и известен как член ближайшего окружения Путина);
Сергей Шойгу (прежде был признан в России самым популярным политиком после Путина);
Николай Патрушев (секретарь Совета Безопасности России, работавший с Путиным в КГБ).
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-