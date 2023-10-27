У ГУР відреагували на інформацію про смерть Путіна

Представники Головного управління розвідки Міноборони радять стримано реагувати на поширення інформації щодо смерті кремлівського диктатора та війського злочинця Володимира Путіна.

Про що може свідчити поширення інформації про смерть Путіна

За словами представника ГУР Андрія Юсова, чутки про смерть кремлівського диктатора поширюють не зовсім зрозумілі анонімні Telegram-канали.

Тож, як зазначає Юсов, необхідно аналізувати, кому вигідне поширення такої інформації. При цьому українцям варто стримано реагувати на неї.

Якщо ми про чутки навколо смерті Путіна, це якісь анонімні Telegram-канали повідомляють. Далі ми маємо аналізувати, кому це на користь і кому вигідно. Українці мають реагувати на це стримано, - наголошує представник ГУР. Поширити

Він зазначив, що хотів якнайшвидшої появи підтвердження таких новин, однак не від анонімних Telegram-каналів.

За словами представника ГУР, така інформація має штучний та інспірований характер.

Хто очолить Росію у разі смерті Путіна

За інформацією журналістів видання The Independent, у разі смерті або відсторонення від влади кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна керівництво країною тимчасово перейде до глави російського уряду Михайла Мішустіна.

При цьому Рада Федерації РФ матиме 2 тижні для оголошення дострокових президентських виборів.

Серед ймовірних кандидатів на заміну Путіну називають Дмитра Медведєва, Сергія Кирієнка, Сергія Шойгу.

Термін перебування Путіна на посаді президента РФ закінчується у наступному році.

При цьому внесені до Конституції зміни в 2020 році йому дали можливість правити до 2036 року.

На тлі поширення інформації про погіршення стану здоров’я кремлівського диктатора серед ймовірних наступників значаться: