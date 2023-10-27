Навіщо насправді Кремлю фейки про смерть Путіна — пояснення експерта

Протягом останніх декількох днів дедалі частіше почали з'являтися фейки про критичний стан російського диктатора та навіть його смерть. Журналіст та колишній радник глави МВС Вадим Денисенко пояснив, яку гру розпочав Кремль.

“Смерть” Путіна: що відбувається в російському інфополі

23 жовтня чимало ЗМІ поширили інформацію про зупинку серця очільника Кремля.

Варто зазначити, що вперше це повідомлення з’явилося в анонімному Телеграм-каналі “Генерал СЗР”.

Там писали, що Путін нібито “впав у спальні, судомно вигинався на підлозі, закотивши очі”, однак жодних підтверджень своїх заяв не надали.

Ба більше, вночі 26 жовтня також почав активно розлітатися фейк про те, що Путін помер у своїй резиденції на Валдаї, після чого «посилили охорону» нібито двійника Путіна.

Знову ж таки, «першоджерелом» був той самий канал “Генерал СЗР”, який регулярно пише про нібито проблеми зі здоров’ям президента РФ.

Навіщо владі РФ брехня про смерть Путіна

За словами Вадима Денисенка, все, що відбувається протягом останніх днів, нова гра Кремля, яка має конкретну ціль.

Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер і потім не помер»? Протягом трьох днів двічі нам розповіли, що Путін помер, а Пєсков двічі, дуже оперативно, відповів, що це брехня, а Путін здоровий і щасливий. Звідки така активність? В РФ (глибинний народ) почав дуже активно обговорювати тему двійників, а ще, цей самий народ переживає, що Путін старий і може піти, не назвавши наступника. Поширити

Вадим Денисенко припускає, що політтехнологами Кремля було ухвалене рішення, що це питання треба довести до абсурду.

Він вважає, що саме тому запустили Соловʼя, канал “генерал СВР” і т.д.

Розрахунок технологів простий: ще пара таких викидів, а вони обовʼязково будуть, і, всі почнуть відмахуватися від теми старості і двійників. Потім ЦЯ тема їх дожене, звичайно, але це буде потім. Але, що росіянам ще важливо, так це те, що українці, попри все це, продовжать активно слухати брєдні Соловʼя і вірити його бздурам, - підсумував Денисенко. Поширити

Путін вже встиг “воскреснути”

Що цікаво, 27 жовтня Кремль опублікував відео з живим та здоровим Путіним, який проводить нараду з членами Радбезу РФ.

Російський диктатор традиційно вигадав новий фейк про Україну та не посоромився його озвучити.