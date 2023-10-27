Данілов озвучив попередження українцям на тлі чуток про смерть Путіна

На переконання секретаря РНБО Олексія Данілова, навіть смерті російського диктатора Володимира Путіна буде недостатньо для кардинальних змін в країні-агресорці.

Чому смерть Путіна не врятує українців від Росії

Як зазначає Олексій Данілов, ні для кого не секрет, що кожна людина рано чи пізно відправляється на той світ.

Звичайно, російський диктатор не винятком з цього правила.

Щодо його (Путіна - ред.) стану здоров'я, ця людина була нездорова на голову, коли приймала рішення нападати на країну, про яку вони розповідали, що ми брати, сестри. Це треба бути божевільним, щоб у такий спосіб розв'язувати питання. Тому щодо стану його здоров'я — він ніколи не був здоровим, — зазначи секретар РНБО. Поширити

Він також переконаний у тому, що смерть очільника Кремля — це питання часу.

Однак, як попереджає Олексій Данілов, українцям не варто втішати себе думкою про те, що вона щось глобально може змінити у російсько-українських відносинах.

Але якщо хтось вважає, що при цьому (зі смертю Путіна - ред.) все закінчиться, ми так не вважаємо. Територія, яка є сучасною Росією, просочена нелюдяністю. Їм з дитинства розповідають, що треба усіх у світі ненавидіти. І якщо все погано всередині країни, обов'язково хтось має відповідати за це, — пояснив логіку росіян секретар РНБО. Поширити

Данілов нагадав про ставлення росіян до грузинів

Як приклад він навів про вторгнення армії РФ у Грузію у 2008 році.

Що важливо розуміти, тоді орієнтовно 80-85% росіян негативно ставилися до грузинів.

Досі важко сказати, що саме були причиною такої лютої ненависті, щоб навіть розпочати війну.

Що грузини зробили поганого росіянам, що вони їх так зненавиділи? Щодо України, вони нас так само ненавидять і вважають, що ми маємо зникнути з мапи світу. Ми маємо це зрозуміти. І якщо хтось вважає, що після смерті Путіна щось зміниться, то це не так. Треба роки, щоб змінилося. Насамперед вони мають почати любити людей, - висловив свою думку з цього приводу Олексій Данілов. Поширити

На його думку, попри це, історичний процес фрагментації Росії буде лише посилюватися.