Данілов озвучив попередження українцям на тлі чуток про смерть Путіна

На переконання секретаря РНБО Олексія Данілова, навіть смерті російського диктатора Володимира Путіна буде недостатньо для кардинальних змін в країні-агресорці.
Чому смерть Путіна не врятує українців від Росії
Як зазначає Олексій Данілов, ні для кого не секрет, що кожна людина рано чи пізно відправляється на той світ.
Звичайно, російський диктатор не винятком з цього правила.
Він також переконаний у тому, що смерть очільника Кремля — це питання часу.
Однак, як попереджає Олексій Данілов, українцям не варто втішати себе думкою про те, що вона щось глобально може змінити у російсько-українських відносинах.
Данілов нагадав про ставлення росіян до грузинів
Як приклад він навів про вторгнення армії РФ у Грузію у 2008 році.
Що важливо розуміти, тоді орієнтовно 80-85% росіян негативно ставилися до грузинів.
Досі важко сказати, що саме були причиною такої лютої ненависті, щоб навіть розпочати війну.
На його думку, попри це, історичний процес фрагментації Росії буде лише посилюватися.
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