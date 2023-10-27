Данилов озвучил предупреждение украинцам на фоне слухов о смерти Путина

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, даже смерти российского диктатора Владимира Путина будет недостаточно для кардинальных изменений в стране-агрессоре.

Почему смерть Путина не спасет украинцев от России

Как отмечает Алексей Данилов, ни для кого не секрет, что каждый человек рано или поздно отправляется в мир иной.

Конечно, российский диктатор не является исключение из этого правила.

Относительно его (Путина – ред.) состояния здоровья, этот человек был нездоров на голову, когда принимал решение нападать на страну, о которой они рассказывали, что мы братья, сестры. Это нужно быть безумным, чтобы таким образом решать вопросы. Поэтому, что касается состояния его здоровья: он никогда не был здоров, - отметил секретарь СНБО. Поделиться

Он также убежден в том, что смерть главы Кремля – это вопрос времени.

Однако, как предупреждает Алексей Данилов, украинцам не стоит обольщаться мыслью о том, что она что-то глобально может изменить в российско-украинских отношениях.

Но если кто-то считает, что при этом (со смертью Путина – ред.) все закончится, мы так не считаем. Территория, которая является современной Россией, пропитана бесчеловечностью. Им с детства рассказывают, что нужно всех в мире ненавидеть. И если все плохо внутри страны, обязательно кто-то должен за это отвечать, — объяснил логику россиян секретарь СНБО. Поделиться

Данилов напомнил об отношении россиян к грузинам

В качестве примера он привел о вторжении армии РФ в Грузию в 2008 году.

Что важно понимать, тогда ориентировочно 80-85% россиян отрицательно относились к грузинам.

До сих пор трудно сказать, что именно были причиной такой ненависти, чтобы даже начать войну.

Что грузины сделали плохого россиянам, что они так возненавидели их? Что касается Украины, они нас так же ненавидят и считают, что мы должны исчезнуть с карты мира. Мы должны это понять. И если кто-то считает, что после смерти Путина что-нибудь изменится, то это не так. Надо годы, чтобы изменилось. В первую очередь, они должны начать любить людей, - высказал свое мнение по этому поводу Алексей Данилов. Поделиться

По его мнению, несмотря на это, исторический процесс фрагментации России будет только усиливаться.