Данилов озвучил предупреждение украинцам на фоне слухов о смерти Путина

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, даже смерти российского диктатора Владимира Путина будет недостаточно для кардинальных изменений в стране-агрессоре.
Почему смерть Путина не спасет украинцев от России
Как отмечает Алексей Данилов, ни для кого не секрет, что каждый человек рано или поздно отправляется в мир иной.
Конечно, российский диктатор не является исключение из этого правила.
Он также убежден в том, что смерть главы Кремля – это вопрос времени.
Однако, как предупреждает Алексей Данилов, украинцам не стоит обольщаться мыслью о том, что она что-то глобально может изменить в российско-украинских отношениях.
Данилов напомнил об отношении россиян к грузинам
В качестве примера он привел о вторжении армии РФ в Грузию в 2008 году.
Что важно понимать, тогда ориентировочно 80-85% россиян отрицательно относились к грузинам.
До сих пор трудно сказать, что именно были причиной такой ненависти, чтобы даже начать войну.
По его мнению, несмотря на это, исторический процесс фрагментации России будет только усиливаться.
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