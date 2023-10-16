Россия пытается создать новую агентурную сеть в Украине.

Кремль пытается создать новую сеть агентов на территории Украины, используя разных псевдоэкспертов с целью дестабилизировать ситуацию.
Что известно о попытках России создать новую агентурную сеть в Украине
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, единственный шанс победить Украину, оставшийся у Кремля, это внесение раскола в украинское общество и подстрекательство к внутреннему противостоянию.
Данилов подчеркнул, что благодаря эффективной работе правоохранителей и спецслужб в течение нескольких последних лет были проведены масштабные чистки вражеской агентуры в Украине.
Однако секретарь СНБО отметил, что на месте одного отрубленного главы спецслужбы страны-агрессора сразу же пытаются отрастить несколько новых.
Как Россия пытается восстановить агентурную сеть в Украине
По его словам, свидетельствами подобной деятельности является резкая активизация разных псевдоэкспертов, "актеров-разведчиков" и разного рода аферистов, продвигающих кремлевские нарративы.
Данилов подчеркнул, что именно эти лица распространяют информацию о якобы провале украинского контрнаступления и призывают к пересмотру ключевых целей войны, дают бессмысленные советы относительно того, как необходимо вести боевые действия украинским военным, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с РФ необходимо договариваться.
Секретарь СНБО заверил, что украинские спецслужбы внимательно следят за этим, предотвращая враждебные попытки дестабилизировать ситуацию.
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