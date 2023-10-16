Россия пытается создать новую агентурную сеть в Украине.
Категория
Украина
Дата публикации

Россия пытается создать новую агентурную сеть в Украине.

Алексей Данилов
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Источник:  online.ua

Кремль пытается создать новую сеть агентов на территории Украины, используя разных псевдоэкспертов с целью дестабилизировать ситуацию.

Что известно о попытках России создать новую агентурную сеть в Украине

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, единственный шанс победить Украину, оставшийся у Кремля, это внесение раскола в украинское общество и подстрекательство к внутреннему противостоянию.

Единственный шанс России одолеть Украину – внести раскол и погрузить украинцев во внутреннее противостояние, чем Кремль успешно занимался последние десятилетия – делил Украину на сорта, создавал российские прокси-партии, коррумпировал политиков, фальсифицировал историю

Данилов подчеркнул, что благодаря эффективной работе правоохранителей и спецслужб в течение нескольких последних лет были проведены масштабные чистки вражеской агентуры в Украине.

Однако секретарь СНБО отметил, что на месте одного отрубленного главы спецслужбы страны-агрессора сразу же пытаются отрастить несколько новых.

Как Россия пытается восстановить агентурную сеть в Украине

В настоящее время по всем признакам ФСБ РФ предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть, возлагая на нее далеко идущие надежды. В перспективе речь идет о развертывании политического проекта, ориентированного на остатки пророссийски настроенного населения, а параллельно с этим осуществляется информационная интервенция с попытками расшатать процесс внутриукраинской дестабилизации.

По его словам, свидетельствами подобной деятельности является резкая активизация разных псевдоэкспертов, "актеров-разведчиков" и разного рода аферистов, продвигающих кремлевские нарративы.

Данилов подчеркнул, что именно эти лица распространяют информацию о якобы провале украинского контрнаступления и призывают к пересмотру ключевых целей войны, дают бессмысленные советы относительно того, как необходимо вести боевые действия украинским военным, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с РФ необходимо договариваться.

Секретарь СНБО заверил, что украинские спецслужбы внимательно следят за этим, предотвращая враждебные попытки дестабилизировать ситуацию.

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