Росія намагається створити нову агентурну мережу в Україні — Данілов

Кремль намагається створити нову мережу агентів на території України, використовуючі різних псевдоекспертів із метою дестабілізувати ситуацію.
Що відомо про спроби Росії створити нову агентурну мережу в Україні
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, наразі єдиний шанс перемогти Україну, який залишився в Кремля, це внесення розколу в українське суспільство і підбурення до внутрішнього протистояння.
Данілов підкреслив, що завдяки ефективній роботі правоохоронців та спецслужб, упродовж кількох останніх років було проведено масштабні чистки ворожої агентури в Україні.
Однак секретар РНБО зазначив, що на місці однієї відрубаної голови спецслужби країни-агресора одразу ж намагаються відростити кілька нових.
Як Росія намагається відновити агентурну мережу в Україні
За його словами, свідченнями подібної діяльності є різка активізація різних псевдоекспертів, “акторів-розвідників” та різного роду аферистів, які просувають кремлівські наративи.
Данілов підкреслив, що саме ці особи поширюють інформацію про нібито провал українського контрнаступу і закликають до перегляду ключових цілей війни, надають безглузді поради стосовно того, як необхідно вести бойові дії українським військовим, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з РФ необхідно домовлятися.
Секретар РНБО запевнив, що українські спецслужби уважно слідкують за цим, запобігаючі ворожим спробам дестабілізувати ситуацію.
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