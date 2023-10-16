Росія намагається створити нову агентурну мережу в Україні — Данілов
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія намагається створити нову агентурну мережу в Україні — Данілов

Олексій Данілов
Джерело:  online.ua

Кремль намагається створити нову мережу агентів на території України, використовуючі різних псевдоекспертів із метою дестабілізувати ситуацію. 

Що відомо про спроби Росії створити нову агентурну мережу в Україні

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, наразі єдиний шанс перемогти Україну, який залишився в Кремля, це внесення розколу в українське суспільство і підбурення до внутрішнього протистояння.

Єдиний шанс Росії здолати Україну - внести розкол і занурити українців у внутрішнє протистояння, чим Кремль успішно займався останні десятиріччя - ділив Україну на сорти, створював російські проксі-партії, корумпував політиків, фальсифікував історію

Данілов підкреслив, що завдяки ефективній роботі правоохоронців та спецслужб, упродовж кількох останніх років було проведено масштабні чистки ворожої агентури в Україні.

Однак секретар РНБО зазначив, що на місці однієї відрубаної голови спецслужби країни-агресора одразу ж намагаються відростити кілька нових.

Як Росія намагається відновити агентурну мережу в Україні

Нині за всіма ознаками ФСБ РФ робить активні спроби сформувати нову агентурну мережу, покладаючи на неї далекосяжні надії. В перспективі йдеться про розгортання політичного проєкту, орієнтованого на залишки проросійськи налаштованого населення, а паралельно з цим здійснюється інформаційна інтервенція з намаганнями розхитати процес внутрішньоукраїнської дестабілізації

За його словами, свідченнями подібної діяльності є різка активізація різних псевдоекспертів, “акторів-розвідників” та різного роду аферистів, які просувають кремлівські наративи.

Данілов підкреслив, що саме ці особи поширюють інформацію про нібито провал українського контрнаступу і закликають до перегляду ключових цілей війни, надають безглузді поради стосовно того, як необхідно вести бойові дії українським військовим, видають фальшиві інсайди про "конфлікти" серед військово-політичного керівництва, закликають прийняти "хороших руських" і зрештою натякають, що з РФ необхідно домовлятися.

Секретар РНБО запевнив, що українські спецслужби уважно слідкують за цим, запобігаючі ворожим спробам дестабілізувати ситуацію.

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