Что позволит коренным образом изменить ситуацию на фронте — объяснение Данилова

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что ситуация в развязанной Кремлем преступной войне против Украины в корне изменится после появления у украинских военных американских истребителей F-16.

Как F-16 повлияют на ситуацию на фронте

Данилов отметил, что появление F-16 на вооружении украинских военных абсолютно перевернет ситуацию на фронте, однако по территории России ВСУ будут наносить удары исключительно оружием украинского производства.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что спрогнозировать время, которое понадобится украинским военным для освобождения оккупированных Россией территорий, включая Крым, сейчас определить очень трудно.

При этом Данилов признал, что Украина неофициально согласилась на условия западных партнеров не использовать полученные вооружения для атак по территории России.

Однако, по его словам, стратегические военные объекты армии РФ в районе Москвы могут стать потенциальными целями для ударов украинским оружием.

Секретарь СНБО признал, что Украина готовит новые атаки по военной инфраструктуре страны-агрессоры.

Данилов также опроверг вероятность каких-либо переговоров с Кремлем, пока преступная российская армия находится на территории Украины.

Не будет никаких переговоров, которые следует вести до тех пор, пока Россия продолжает оккупировать территорию, включая Крым, - подчеркнул Данилов. Поделиться

Может ли Китай стать посредником в переговорах Украины и РФ

Секретарь СНБО отверг возможность того, что Украина будет вести переговоры с Кремлем при посредничестве Китая.

Он подчеркнул, что из-за преступных действий кремлевской диктатуры во главе с военным преступником Владимиром Путиным Россия потеряла собственную независимость и вынуждена полагаться на Китай, Иран и Северную Корею.

Он также развеял опасения, что международное внимание и поддержка ослабнут на фоне обострения ситуации между Израилем и группировкой ХАМАС на Ближнем Востоке.