Що дозволить докорінно змінити ситуацію на фронті — пояснення Данілова

Секретар РНБО Олексій Данілов переконаний, що ситуація у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України докорінно зміниться після появи в українських військових американських винищувачів F-16.

Як F-16 вплинуть на ситуацію на фронті

Данілов зазначив, що поява F-16 на озброєнні українських військових абсолютно переверне ситуацію на фронті, однак по території Росії ЗСУ завдаватимуть ударів виключно зброєю українського виробництва.

При цьому секретар РНБО підкреслив, що спрогнозувати час, який знадобиться українським військовим для звільнення окупованих Росією територій включно з Кримом наразі визначити дуже важко.

При цьому Данілов визнав, що Україна неофіційно погодилась на умови західних партнерів, не використовувати отримані озброєння для атак по території Росії.

Однак, за його словами, стратегічні військові об’єкти армії РФ в районі Москви можуть стати потенційними цілями для ударів українською зброєю.

Секретар РНБО визнав, що Україна готує нові атаки по військовій інфраструктурі країни-агресорки.

Данілов також спростував ймовірність будь-яких переговорів з Кремлем, поки злочинна російська армія перебуває на території України.

Не буде жодних переговорів, які варто вести, доки Росія продовжує окупувати територію, включаючи Крим, - наголосив Данілов. Поширити

Чи може Китай стати посередником у переговорах України та РФ

Секретар РНБО відкинув можливість того, що Україна вестиме переговори із Кремлем за посередництва Китаю.

Він підкреслив, що через злочинні дій кремлівської диктатури на чолі із військовим злочинцем Володимиром Путіним Росія втратила власну незалежність і наразі змушена покладатись на Китай, Іран та Північну Корею.

Він також розвіяв побоювання, що міжнародна увага та підтримка ослабнуть на тлі загострення ситуації між Ізраїлем та угрупуванням ХАМАС на Близькому Сході.