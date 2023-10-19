Кулеба назвав орієнтовні терміни отримання Україною F-16

Україна отримає від західних партнерів перші американські винищувачі F-16, ймовірно вже у першій половині наступного року.

Що відомо про терміни отримання Україною F-16

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, перші винищувачі F-16 мають з’явитись в Україні у першій половині наступного року.

Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року Поширити

Він підкреслив, що наразі українські військові продовжують проходити навчання на території країн-партнерів, зокрема, США, Румунії.

За його словами, у той же час ведеться підготовка відповідної інфраструктури.

Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з'явилися в українському повітрі – це завершення тренування пілотів і підготовки інфраструктури, - пояснив глава МЗС. Поширити

Що відомо про втрати літаків в армії РФ та зміну ворожої тактики

За інформацією речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, в ефірі “Радіо Свобода”, успішні дії українських підрозділів ППО змусили злочинну армію РФ використовувати розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 на значній відстані від українських ППО.

Він підкреслив, що наразі українські військові успішно знищують ворожі вертольоти влучними ракетними ударами.