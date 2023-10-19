Кулеба назвав орієнтовні терміни отримання Україною F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

Кулеба назвав орієнтовні терміни отримання Україною F-16

Дмитро Кулеба
Джерело:  1+1

Україна отримає від західних партнерів перші американські винищувачі F-16, ймовірно вже у першій половині наступного року. 

Що відомо про терміни отримання Україною F-16

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, перші винищувачі F-16 мають з’явитись в Україні у першій половині наступного року.

Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року

Він підкреслив, що наразі українські військові продовжують проходити навчання на території країн-партнерів, зокрема, США, Румунії.

За його словами, у той же час ведеться підготовка відповідної інфраструктури.

Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з'явилися в українському повітрі – це завершення тренування пілотів і підготовки інфраструктури, - пояснив глава МЗС.

Що відомо про втрати літаків в армії РФ та зміну ворожої тактики

За інформацією речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, в ефірі “Радіо Свобода”, успішні дії українських підрозділів ППО змусили злочинну армію РФ використовувати розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 на значній відстані від українських ППО.

Він підкреслив, що наразі українські військові успішно знищують ворожі вертольоти влучними ракетними ударами.

Ворог зараз не залітає в зону дії нашої ППО. Тому що досить професійно наші воїни навчилися їх збивати. Тому ворог б’є здалеку. Ефективність тих вертольотів на великій дальності набагато нижча, ніж якби вони підлітали ближче. Росіяни просто бояться зараз, - підкреслив речник ОК “Схід”.

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