Кулеба назвав орієнтовні терміни отримання Україною F-16

Україна отримає від західних партнерів перші американські винищувачі F-16, ймовірно вже у першій половині наступного року.
Що відомо про терміни отримання Україною F-16
За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, перші винищувачі F-16 мають з’явитись в Україні у першій половині наступного року.
Він підкреслив, що наразі українські військові продовжують проходити навчання на території країн-партнерів, зокрема, США, Румунії.
За його словами, у той же час ведеться підготовка відповідної інфраструктури.
Що відомо про втрати літаків в армії РФ та зміну ворожої тактики
За інформацією речника Сил оборони Таврійського напрямку Олександра Штупуна, в ефірі “Радіо Свобода”, успішні дії українських підрозділів ППО змусили злочинну армію РФ використовувати розвідувально-ударні вертольоти Ка-52 на значній відстані від українських ППО.
Він підкреслив, що наразі українські військові успішно знищують ворожі вертольоти влучними ракетними ударами.
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