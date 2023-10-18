Шойгу підняв істерику через передачу Україні F-16
Категорія
Політика
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Шойгу підняв істерику через передачу Україні F-16

Сергій Шойгу
Джерело:  online.ua

Глава міноборони країни-агресорки Сергій Шойгу почав погрожувати якимись новими заходами у відповідь на передачу західними союзниками американських винищувачів F-16 Україні. 

Чим в Росії погрожують у відповідь на отримання Україною F-16

Зокрема, Шойгу заявив про зміцнення західних російських кордонів через перспективу отримання Україною винищувачів F-16.

США та їхні союзники передають Україні бронетехніку, засоби протиповітряної оборони, високоточні ракети. У порушення міжнародних конвенцій Вашингтон включив в пакети військової допомоги касетні боєприпаси. У практичну площину перейшло питання передачі Києву тактичних винищувачів F-16. Їхнє надходження очікується вже у майбутньому році. У відповідь на ці загрози ми вживаємо відповідних заходів, зміцнюємо наші західні рубежі, - почав жалітись Шойгу.

Чому росіяни бессилі перед ракетами ATACMS

За словами військового експерта Романа Світана, особливості американських далекобійних ракет ATACMS, які отримала Україна від США, роблять російську ППО безсилою перед ними.

Пробували росіяни збити ці ракети ATACMS, але вони їх не збили. Тобто ракета сама по собі йде не по чистій балістичній траєкторії, а по так званій квазібалістичній траєкторії: вона нишпорить по траєкторії, може "бочки" нарізати. За великим рахунком вона виконує протиракетний маневр, тому що будь-який зенітно-ракетний комплекс, який намагається збити балістичну ракету, він відправляє протиракети в точку зустрічі, яку обчислює система розрахунку. А коли постійно йде зміна балістичної траєкторії, то цю точку зустрічі не можна обчислити, тому ракети просто йдуть в повітря: тобто в точці зустрічі, яка вирахувала машина, вже цієї ракети немає, і треба ще одна протиракета і ще одна, - зазначає експерт.

На його переконання, російській ППО навряд чи вдасться збити ці ракети.

Ракета, яку нам передали, вона не виходить на ціль безпосередньо, тобто вона вибухає на висоті за кілометр над ціллю. В такому випадку на неї не можна впливати за допомогою РЕБ, у будь-якої глушилки немає такої потужності, щоб збити цю ракету і вона ще й глушилку накриє. Виходячи на ціль вона створює таку "парасольку", яка накриває велику площу. Навіть збита ракета, навіть якщо її хтось зіб'є неважливо якимись способами, вона теж вибухає і знову ж розкидає ці боєприпаси, які падають на противника. Тобто тут практично таке стовідсоткове ураження, принаймні стовідсоткове використання цих ракет. Я думаю, що через це саме їх нам і передали: на цю ракету неможливо вплинути російським РЕБ, оскільки вона високо вибухає, і по ній неможливо працювати зенітно-ракетним комплексом, - зазначив Світан.

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