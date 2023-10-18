Шойгу підняв істерику через передачу Україні F-16

Глава міноборони країни-агресорки Сергій Шойгу почав погрожувати якимись новими заходами у відповідь на передачу західними союзниками американських винищувачів F-16 Україні.
Чим в Росії погрожують у відповідь на отримання Україною F-16
Зокрема, Шойгу заявив про зміцнення західних російських кордонів через перспективу отримання Україною винищувачів F-16.
Чому росіяни бессилі перед ракетами ATACMS
За словами військового експерта Романа Світана, особливості американських далекобійних ракет ATACMS, які отримала Україна від США, роблять російську ППО безсилою перед ними.
На його переконання, російській ППО навряд чи вдасться збити ці ракети.
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