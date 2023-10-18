Шойгу підняв істерику через передачу Україні F-16

Ракета, яку нам передали, вона не виходить на ціль безпосередньо, тобто вона вибухає на висоті за кілометр над ціллю. В такому випадку на неї не можна впливати за допомогою РЕБ, у будь-якої глушилки немає такої потужності, щоб збити цю ракету і вона ще й глушилку накриє. Виходячи на ціль вона створює таку "парасольку", яка накриває велику площу. Навіть збита ракета, навіть якщо її хтось зіб'є неважливо якимись способами, вона теж вибухає і знову ж розкидає ці боєприпаси, які падають на противника. Тобто тут практично таке стовідсоткове ураження, принаймні стовідсоткове використання цих ракет. Я думаю, що через це саме їх нам і передали: на цю ракету неможливо вплинути російським РЕБ, оскільки вона високо вибухає, і по ній неможливо працювати зенітно-ракетним комплексом, - зазначив Світан.