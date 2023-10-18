Шойгу поднял истерику из-за передачи Украины F-16
Категория
Политика
Дата публикации

Шойгу поднял истерику из-за передачи Украины F-16

Сергей Шойгу
Читати українською
Источник:  online.ua

Глава минобороны страны-агрессорки Сергей Шойгу начал угрожать какими-то новыми мерами в ответ на передачу западными союзниками американских истребителей F-16 Украине.

Чем в России грозят ответ на получение Украиной F-16

В частности, Шойгу заявил об укреплении западных российских границ из-за перспективы получения Украиной истребителей F-16.

США и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты. В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы. В практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи, - начал жаловаться Шойгу.

Почему россияне бессильны перед ракетами ATACMS

По словам военного эксперта Романа Свитана, особенности американских дальнобойных ракет ATACMS, полученных Украиной от США, делают российскую ПВО бессильной перед ними.

Пробовали россияне сбить эти ракеты ATACMS, но они их не сбили. То есть ракета сама по себе идет не по чистой баллистической траектории, а по так называемой квазибалистической траектории: она рыскает по траектории, может "бочки" нарезать. По большому счету она выполняет противоракетный маневр, потому что любой зенитно-ракетный комплекс, пытающийся сбить баллистическую ракету, отправляет противоракеты в точку встречи, которую вычисляет система расчета. А когда постоянно идет смена баллистической траектории, то эту точку встречи нельзя вычислить, поэтому ракеты просто уходят в воздух: то есть в точке встречи, которая вычислила машина, уже этой ракеты нет, и нужна еще одна противоракета и еще одна, - отмечает эксперт.

По его убеждению, российскому ПВО вряд ли удастся сбить эти ракеты.

Ракета, которую нам передали, она не выходит на цель напрямую, то есть взрывается на высоте за километр над целью. В таком случае на нее нельзя влиять с помощью РЭБ, у какой-либо глушилки нет такой мощности, чтобы сбить эту ракету и она еще и глушилку накроет. Выходя на цель она создает такой "зонтик", который накрывает большую площадь. Даже сбитая ракета, даже если ее кто-то собьет неважно какими-то способами, она тоже взрывается и опять же разбрасывает падают на противника боеприпасы. То есть здесь практически такое стопроцентное поражение, по крайней мере, стопроцентное использование этих ракет. Я думаю, что поэтому именно их нам и передали: на эту ракету невозможно повлиять российским РЭБ, поскольку она высоко взрывается, и по ней невозможно работать зенитно-ракетным комплексом, - отметил Свитан.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Бельгия передаст Украине 1,7 млрд евро и истребители F-16
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский, Александр де Кроо
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Нидерландах обнародовали подробности отправки F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов
Истребитель F-16
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские пилоты через несколько дней начнут обучение на F-16 в США — Politico
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.