Шойгу поднял истерику из-за передачи Украины F-16

Глава минобороны страны-агрессорки Сергей Шойгу начал угрожать какими-то новыми мерами в ответ на передачу западными союзниками американских истребителей F-16 Украине.
Чем в России грозят ответ на получение Украиной F-16
В частности, Шойгу заявил об укреплении западных российских границ из-за перспективы получения Украиной истребителей F-16.
Почему россияне бессильны перед ракетами ATACMS
По словам военного эксперта Романа Свитана, особенности американских дальнобойных ракет ATACMS, полученных Украиной от США, делают российскую ПВО бессильной перед ними.
По его убеждению, российскому ПВО вряд ли удастся сбить эти ракеты.
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