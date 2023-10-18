Шойгу поднял истерику из-за передачи Украины F-16

Ракета, которую нам передали, она не выходит на цель напрямую, то есть взрывается на высоте за километр над целью. В таком случае на нее нельзя влиять с помощью РЭБ, у какой-либо глушилки нет такой мощности, чтобы сбить эту ракету и она еще и глушилку накроет. Выходя на цель она создает такой "зонтик", который накрывает большую площадь. Даже сбитая ракета, даже если ее кто-то собьет неважно какими-то способами, она тоже взрывается и опять же разбрасывает падают на противника боеприпасы. То есть здесь практически такое стопроцентное поражение, по крайней мере, стопроцентное использование этих ракет. Я думаю, что поэтому именно их нам и передали: на эту ракету невозможно повлиять российским РЭБ, поскольку она высоко взрывается, и по ней невозможно работать зенитно-ракетным комплексом, - отметил Свитан.