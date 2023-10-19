Кулеба назвал ориентировочные сроки получения Украиной F-16
Категория
Украина
Дата публикации

Кулеба назвал ориентировочные сроки получения Украиной F-16

Дмитрий Кулеба
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Источник:  1+1

Украина получит от западных партнеров первые американские истребители F-16, вероятно, уже в первой половине следующего года.

Что известно о сроках получения Украиной F-16

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, первые истребители F-16 должны появиться в Украине в первой половине следующего года.

Оптимистический сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года

Он подчеркнул, что украинские военные продолжают проходить обучение на территории стран-партнеров, в частности, США, Румынии.

По его словам, в то же время ведется подготовка соответствующей инфраструктуры.

То есть, единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе – это завершение тренировки пилотов и подготовки инфраструктуры, - пояснил глава МИД.

Что известно о потерях самолетов в армии РФ и смене вражеской тактики

По информации спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, в эфире Радио Свобода, успешные действия украинских подразделений ПВО заставили преступную армию РФ использовать разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 на значительном расстоянии от украинских ПВО.

Он подчеркнул, что в настоящее время украинские военные успешно уничтожают вражеские вертолеты точными ракетными ударами.

Враг сейчас не залетает в зону действия нашей ПВО. Потому что достаточно профессионально наши воины научились их сбивать. Поэтому враг бьет издалека. Эффективность тех вертолетов на большой дальности гораздо ниже, чем если бы они подлетали поближе. Россияне просто боятся сейчас, - подчеркнул спикер ОК "Восток".

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