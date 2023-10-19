Украина получит от западных партнеров первые американские истребители F-16, вероятно, уже в первой половине следующего года.

Что известно о сроках получения Украиной F-16

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, первые истребители F-16 должны появиться в Украине в первой половине следующего года.

Оптимистический сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года Поделиться

Он подчеркнул, что украинские военные продолжают проходить обучение на территории стран-партнеров, в частности, США, Румынии.

По его словам, в то же время ведется подготовка соответствующей инфраструктуры.

То есть, единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе – это завершение тренировки пилотов и подготовки инфраструктуры, - пояснил глава МИД. Поделиться

Что известно о потерях самолетов в армии РФ и смене вражеской тактики

По информации спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, в эфире Радио Свобода, успешные действия украинских подразделений ПВО заставили преступную армию РФ использовать разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 на значительном расстоянии от украинских ПВО.

Он подчеркнул, что в настоящее время украинские военные успешно уничтожают вражеские вертолеты точными ракетными ударами.