Украина получит от западных партнеров первые американские истребители F-16, вероятно, уже в первой половине следующего года.
Что известно о сроках получения Украиной F-16
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, первые истребители F-16 должны появиться в Украине в первой половине следующего года.
Он подчеркнул, что украинские военные продолжают проходить обучение на территории стран-партнеров, в частности, США, Румынии.
По его словам, в то же время ведется подготовка соответствующей инфраструктуры.
Что известно о потерях самолетов в армии РФ и смене вражеской тактики
По информации спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, в эфире Радио Свобода, успешные действия украинских подразделений ПВО заставили преступную армию РФ использовать разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 на значительном расстоянии от украинских ПВО.
Он подчеркнул, что в настоящее время украинские военные успешно уничтожают вражеские вертолеты точными ракетными ударами.
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