Сунак озвучив жорстке попередження Путіну та ХАМАС

Британський лідер Ріші Сунак порівняв війну Росії проти України з атакою палестинських терористів на Ізраїль. Він попередив диктатора Володимира Путіна та бойовиків, що їх не чекає нічого іншого окрім поразки.

Чим закінчаться російсько-українська та палестинсько-ізраїльська війни

Прем’єр Британії виступив з промовою в парламенті, де доповідав про ізраїльсько-палестинський конфлікт.

Ріші Сунак звертає увагу на те, що масштабна та неочікувана атака на Ізраїль з боку бойовиків ХАМАС 7 жовтня була спровокована побоюванням того, що на Близькому Сході встановлюється нова "рівновага".

За словами журналістів, він на увазі кроки різних арабських країн, спрямовані на нормалізацію відносин з Ізраїлем.

Окрім того, британський лідер порівняв війну в Газі з вторгненням РФ в Україну. Він озвучив сміливий прогноз щодо цих воєн.

Путін зазнає поразки, як і ХАМАС, - наголосив Ріші Сунак. Поширити

Не можна також не згадати про те, що нещодавно прем’єр-міністр Британії побував з офіційним візитом в Ізраїлі, щоб продемонструвати солідарність з країною.

Раніше він заявляв про важливість уникнення ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході під час телефонних розмов з президентами Палестинської національної автономії Махмудом Аббасом та Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Байден та Урсула фон дер Ляєн порівняли Путіна з ХАМАС

Нагадаємо, декілька днів тому, під час звернення до нації, американський лідер Джо Байден публічно розкритикував дії терористичного угрупування ХАМАС щодо Ізраїлю та російського диктатора Володимира Путіна стосовно України.

ХАМАС і Путін представляють різні загрози, але вони мають спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію, – заявив президент США. Поширити

Його думку з цього приводу підтримала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.