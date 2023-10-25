Сунак озвучив жорстке попередження Путіну та ХАМАС

Британський лідер Ріші Сунак порівняв війну Росії проти України з атакою палестинських терористів на Ізраїль. Він попередив диктатора Володимира Путіна та бойовиків, що їх не чекає нічого іншого окрім поразки.
Чим закінчаться російсько-українська та палестинсько-ізраїльська війни
Прем’єр Британії виступив з промовою в парламенті, де доповідав про ізраїльсько-палестинський конфлікт.
Ріші Сунак звертає увагу на те, що масштабна та неочікувана атака на Ізраїль з боку бойовиків ХАМАС 7 жовтня була спровокована побоюванням того, що на Близькому Сході встановлюється нова "рівновага".
За словами журналістів, він на увазі кроки різних арабських країн, спрямовані на нормалізацію відносин з Ізраїлем.
Окрім того, британський лідер порівняв війну в Газі з вторгненням РФ в Україну. Він озвучив сміливий прогноз щодо цих воєн.
Не можна також не згадати про те, що нещодавно прем’єр-міністр Британії побував з офіційним візитом в Ізраїлі, щоб продемонструвати солідарність з країною.
Раніше він заявляв про важливість уникнення ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході під час телефонних розмов з президентами Палестинської національної автономії Махмудом Аббасом та Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Байден та Урсула фон дер Ляєн порівняли Путіна з ХАМАС
Нагадаємо, декілька днів тому, під час звернення до нації, американський лідер Джо Байден публічно розкритикував дії терористичного угрупування ХАМАС щодо Ізраїлю та російського диктатора Володимира Путіна стосовно України.
Його думку з цього приводу підтримала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
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