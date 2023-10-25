Сунак озвучил жесткое предупреждение Путину и ХАМАС

Британский лидер Риши Сунак сравнил войну России против Украины с атакой палестинских террористов на Израиль. Он предупредил диктатора Владимира Путина и боевиков, что их не ожидает ничего другого, кроме поражения.
Чем закончатся российско-украинская и палестино-израильская войны
Премьер Британии выступил с речью в парламенте, где докладывал об израильско-палестинском конфликте.
Риши Сунак обращает внимание на то, что масштабная и неожиданная атака на Израиль со стороны боевиков ХАМАС 7 октября была спровоцирована опасением того, что на Ближнем Востоке устанавливается новое "равновесие".
По словам журналистов, он подразумевает шаги разных арабских стран, направленные на нормализацию отношений с Израилем.
Кроме того, британский лидер сравнил войну в Газе с вторжением РФ в Украину. Он озвучил смелый прогноз относительно завершения этих войн.
Нельзя также не упомянуть, что недавно премьер-министр Британии побывал с официальным визитом в Израиле, чтобы продемонстрировать солидарность со страной.
Ранее он заявлял о важности избегания эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке во время телефонных разговоров с президентами Палестинской национальной автономии Махмудом Аббасом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Байден и Урсула фон дер Ляен сравнили Путина с ХАМАС
Напомним, несколько дней назад, во время обращения к нации, американский лидер Джо Байден публично раскритиковал действия террористической группировки ХАМАС относительно Израиля и российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины.
Его мнение на этот счет поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
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