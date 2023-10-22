Как Россия помогает ХАМАС воевать против Израиля — ответ ГУР

Сделано это было еще до совершения последних атак на Израиль, то есть, так или иначе, Россия была информирована о том, что какие-то вещи будут происходить. И видеокадры с русским языком, которые звучали в ходе атак на Израиль, они так же слышали и анализ подтверждает эти факты. То есть это информация, которой владеет не только Украина – о ней знают и в Израиле, и наши партнеры и союзники в мире. Поэтому да, была, – добавил он.