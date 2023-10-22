Как Россия помогает ХАМАС воевать против Израиля — ответ ГУР

В ходе официальных встреч террористы ХАМАС договорились с Россией о передаче оружия, в частности речь идет о стрелковом пехотном вооружении.
Как Россия помогает ХАМАСу воевать против Израиля
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Юсов отметил, что Россия знала об определенных планах ХАМАС против Израиля.
Кроме того, представитель ГУР подтвердил, что Россия учит арабских инструкторов попадать по израильской технике из FPV-дронов.