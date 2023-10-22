Как Россия помогает ХАМАС воевать против Израиля — ответ ГУР
Категория
Мир
Дата публикации

Как Россия помогает ХАМАС воевать против Израиля — ответ ГУР

Израиль
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Источник:  Эспрессо

В ходе официальных встреч террористы ХАМАС договорились с Россией о передаче оружия, в частности речь идет о стрелковом пехотном вооружении.

Как Россия помогает ХАМАСу воевать против Израиля

Весь мир видел визиты представителей ХАМАС в Москву. И эти официальные визиты они не скрывались. И обсуждались во время этих визитов не развитие балета и культуры, не защита климата и не проведение вечеров кремлевско-хамасской дружбы. Понятно, что интересовало обе стороны

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, – сказал он.

Юсов отметил, что Россия знала об определенных планах ХАМАС против Израиля.

Сделано это было еще до совершения последних атак на Израиль, то есть, так или иначе, Россия была информирована о том, что какие-то вещи будут происходить. И видеокадры с русским языком, которые звучали в ходе атак на Израиль, они так же слышали и анализ подтверждает эти факты. То есть это информация, которой владеет не только Украина – о ней знают и в Израиле, и наши партнеры и союзники в мире. Поэтому да, была, – добавил он.

Кроме того, представитель ГУР подтвердил, что Россия учит арабских инструкторов попадать по израильской технике из FPV-дронов.

И оперативная информация, и агентурная работа, и не только. Также обмен информацией в международном плане. Да, российские инструкторы, Россия, используя так называемые ПВК (делала это, - ред.). Еще раз подчеркнем, что никаких частных военных компаний в России не существует - это все часть российских спецслужб, это структуры, работающие при поддержке и полностью за финансирование российского бюджета или околобюджетных структур. В конце концов, человек, похожий на Путина, это подтверждал в отношении ПИК Вагнера в прямом эфире. И так выполняет задачи, в том числе военно-политического руководства режима, который сейчас правит территорией с названием Российская Федерация, - подчеркнул он, подчеркнув, что контакты РФ и ХАМАСа были "достаточно давно".

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