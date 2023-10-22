Як Росія допомагає ХАМАСу воювати проти Ізраїлю — відповідь ГУР

Під час офіційних зустрічей терористи ХАМАСу домовилися із Росією щодо передачі зброї, зокрема йдеться про стрілецьке піхотне озброєння.
Як Росія допомагає ХАМАСу воювати проти Ізраїлю
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Юсов зауважив, що Росія знала про певні плани ХАМАСу проти Ізраїлю.
Окрім того, представник ГУР підтвердив, що Росія навчає арабських інструкторів влучати по ізраїльській техніці з FPV-дронів.