Як Росія допомагає ХАМАСу воювати проти Ізраїлю — відповідь ГУР

І оперативна інформація, і агентурна робота, і не тільки. Також є обмін інформацією в міжнародному плані. Так, російські інструктори, Росія, використовуючи так звані ПВК (робила це, - ред.). Ще раз наголосимо, жодних приватних військових компаній на Росії не існує - це все частина російських спецслужб, це структури, які працюють за підтримки і та повністю за фінансування російського бюджету або навколобюджетних структур. Зрештою, людина, схожа на Путіна, це підтверджувала стосовно ПВК Вагнера в прямому ефірі. І так, виконує завдання, в тому числі воєнно-політичного керівництва режиму, який зараз править територією з назвою Російська Федерація, - підкреслив він, наголосивши, що контакти РФ та ХАМАСу були "достатньо давно".