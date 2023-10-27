Зачем Кремлю фейки о смерти Путина — объяснение эксперта

В последние несколько дней все чаще стали появляться фейки о критическом состоянии здоровья российского диктатора и даже его смерти. Журналист и бывший советник главы МВД Вадим Денисенко объяснил, что на самом деле происходит.

"Смерть" Путина: что происходит в российском инфополе

23 октября многие СМИ распространили информацию об остановке сердца главы Кремля.

Стоит отметить, что впервые это сообщение появилось в анонимном Телеграмм-канале "Генерал СВР".

Там писали, что Путин якобы "упал в спальне, судорожно извивался на полу, закатив глаза", однако никаких подтверждений своих заявлений не предоставили.

Более того, ночью 26 октября также начал активно разлетаться фейк о том, что Путин умер в своей резиденции на Валдае, после чего «усилили охрану» якобы двойника Путина.

Опять же, «первоисточником» был тот же канал “Генерал СВР”, который регулярно пишет о якобы проблемах со здоровьем президента РФ.

Зачем властям РФ ложь о смерти Путина

По словам Вадима Денисенко, все, что происходит в последние дни, новая игра Кремля, которая имеет конкретную цель.

Почему Кремль активно играет в игру “Путин умер и потом не умер”? В течение трех дней дважды нам рассказали, что Путин умер, а Песков дважды очень оперативно ответил, что это ложь, а Путин здоров и счастлив. Откуда такая активность? В РФ (глубинный народ) начал очень активно обсуждать тему двойников, а еще этот же народ переживает, что Путин стар и может уйти, не назвав преемника. Поделиться

Вадим Денисенко предполагает, что политтехнологами Кремля было принято решение, что этот вопрос следует довести до абсурда.

Он считает, что именно поэтому запустили Соловья, канал “Генерал СВР” и т.д.

Расчет технологов прост: еще пара таких выбросов, а они обязательно будут, и все начнут отмахиваться от темы старости и двойников. Затем эта тема их догонит, конечно, но это будет потом. Но, что россиянам еще важно, так это то, что украинцы, несмотря ни на что, продолжат активно слушать бредни Соловья и верить его лжи, - подытожил Денисенко. Поделиться

Путин уже успел "воскреснуть"

Что интересно, 27 октября Кремль опубликовал видео с живым и здоровым Путиным, который якобы проводит совещание с членами Совбеза РФ.

Российский диктатор традиционно придумал новый фейк об Украине и не постеснялся его озвучить.