Зачем Кремлю фейки о смерти Путина — объяснение эксперта

В последние несколько дней все чаще стали появляться фейки о критическом состоянии здоровья российского диктатора и даже его смерти. Журналист и бывший советник главы МВД Вадим Денисенко объяснил, что на самом деле происходит.
"Смерть" Путина: что происходит в российском инфополе
23 октября многие СМИ распространили информацию об остановке сердца главы Кремля.
Стоит отметить, что впервые это сообщение появилось в анонимном Телеграмм-канале "Генерал СВР".
Там писали, что Путин якобы "упал в спальне, судорожно извивался на полу, закатив глаза", однако никаких подтверждений своих заявлений не предоставили.
Более того, ночью 26 октября также начал активно разлетаться фейк о том, что Путин умер в своей резиденции на Валдае, после чего «усилили охрану» якобы двойника Путина.
Опять же, «первоисточником» был тот же канал “Генерал СВР”, который регулярно пишет о якобы проблемах со здоровьем президента РФ.
Зачем властям РФ ложь о смерти Путина
По словам Вадима Денисенко, все, что происходит в последние дни, новая игра Кремля, которая имеет конкретную цель.
Вадим Денисенко предполагает, что политтехнологами Кремля было принято решение, что этот вопрос следует довести до абсурда.
Он считает, что именно поэтому запустили Соловья, канал “Генерал СВР” и т.д.
Путин уже успел "воскреснуть"
Что интересно, 27 октября Кремль опубликовал видео с живым и здоровым Путиным, который якобы проводит совещание с членами Совбеза РФ.
Российский диктатор традиционно придумал новый фейк об Украине и не постеснялся его озвучить.
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