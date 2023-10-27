Путін збрехав, що до РФ з України потрапляє нелегальна зброя — відео
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Путін збрехав, що до РФ з України потрапляє нелегальна зброя — відео

Путін
Джерело:  online.ua

У Кремлі заявили про нелегальну зброю, яка нібито потрапляє до них з України.

У РФ поширюють черговий фейк

Під час оперативної наради із Радою безпеки російський диктатор заявив, що до РФ з України нелегально поставляється зброя.

Потрібно подумати, як потрапляють на територію РФ зброю, боєприпаси незаконним чином. До речі, в тому числі й з території України. Не до військ наших, але на територію Росії все-таки така зброя з території України потрапляє, - сказав диктатор.

“Смерть” Путіна: що відбувається в російському інфополі

23 жовтня чимало ЗМІ поширили інформацію про зупинку серця очільника Кремля.

Варто зазначити, що вперше це повідомлення з’явилося в анонімному Телеграм-каналі “Генерал СЗР”.

Там писали, що Путін нібито “впав у спальні, судомно вигинався на підлозі, закотивши очі”, однак жодних підтверджень своїх заяв не надали.

Ба більше, вночі 26 жовтня також почав активно розлітатися фейк про те, що Путін помер у своїй резиденції на Валдаї, після чого «посилили охорону» нібито двійника Путіна.

За словами Вадима Денисенка, все, що відбувається протягом останніх днів, нова гра Кремля, яка має конкретну ціль.

Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер і потім не помер»? Протягом трьох днів двічі нам розповіли, що Путін помер, а Пєсков двічі, дуже оперативно, відповів, що це брехня, а Путін здоровий і щасливий. Звідки така активність? В РФ (глибинний народ) почав дуже активно обговорювати тему двійників, а ще, цей самий народ переживає, що Путін старий і може піти, не назвавши наступника.

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