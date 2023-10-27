Путін збрехав, що до РФ з України потрапляє нелегальна зброя — відео

У Кремлі заявили про нелегальну зброю, яка нібито потрапляє до них з України.

У РФ поширюють черговий фейк

Під час оперативної наради із Радою безпеки російський диктатор заявив, що до РФ з України нелегально поставляється зброя.

Потрібно подумати, як потрапляють на територію РФ зброю, боєприпаси незаконним чином. До речі, в тому числі й з території України. Не до військ наших, але на територію Росії все-таки така зброя з території України потрапляє, - сказав диктатор. Поширити

“Смерть” Путіна: що відбувається в російському інфополі

23 жовтня чимало ЗМІ поширили інформацію про зупинку серця очільника Кремля.

Варто зазначити, що вперше це повідомлення з’явилося в анонімному Телеграм-каналі “Генерал СЗР”.

Там писали, що Путін нібито “впав у спальні, судомно вигинався на підлозі, закотивши очі”, однак жодних підтверджень своїх заяв не надали.

Ба більше, вночі 26 жовтня також почав активно розлітатися фейк про те, що Путін помер у своїй резиденції на Валдаї, після чого «посилили охорону» нібито двійника Путіна.

За словами Вадима Денисенка, все, що відбувається протягом останніх днів, нова гра Кремля, яка має конкретну ціль.