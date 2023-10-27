Путін збрехав, що до РФ з України потрапляє нелегальна зброя — відео

У Кремлі заявили про нелегальну зброю, яка нібито потрапляє до них з України.
У РФ поширюють черговий фейк
Під час оперативної наради із Радою безпеки російський диктатор заявив, що до РФ з України нелегально поставляється зброя.
“Смерть” Путіна: що відбувається в російському інфополі
23 жовтня чимало ЗМІ поширили інформацію про зупинку серця очільника Кремля.
Варто зазначити, що вперше це повідомлення з’явилося в анонімному Телеграм-каналі “Генерал СЗР”.
Там писали, що Путін нібито “впав у спальні, судомно вигинався на підлозі, закотивши очі”, однак жодних підтверджень своїх заяв не надали.
Ба більше, вночі 26 жовтня також почав активно розлітатися фейк про те, що Путін помер у своїй резиденції на Валдаї, після чого «посилили охорону» нібито двійника Путіна.
За словами Вадима Денисенка, все, що відбувається протягом останніх днів, нова гра Кремля, яка має конкретну ціль.
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