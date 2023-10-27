Путин соврал, что в РФ из Украины попадает нелегальное оружие – видео

В Кремле заявили о нелегальном оружии, которое якобы попадает к ним из Украины.

В РФ распространяют очередной фейк

Во время оперативного совещания с Совбезом российский диктатор заявил, что в РФ из Украины нелегально поставляется оружие.

Следует подумать, как попадают на территорию РФ оружие, боеприпасы незаконным образом. Кстати, в том числе с территории Украины. Не в войска наших, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает, - сказал диктатор. Поделиться

"Смерть" Путина: что происходит в российском инфополе

23 октября многие СМИ распространили информацию об остановке сердца главы Кремля.

Стоит отметить, что впервые это сообщение появилось в анонимном телеграмм-канале "Генерал СВР".

Там писали, что Путин якобы "упал в спальне, судорожно извивался на полу, закатив глаза", однако никаких подтверждений своих заявлений не предоставили.

Более того, ночью 26 октября также начал активно разлетаться фейк о том, что Путин умер в своей резиденции на Валдае, после чего «усилили охрану» якобы двойника Путина.

По словам Вадима Денисенко, все, что происходит в последние дни, новая игра Кремля, которая имеет конкретную цель.