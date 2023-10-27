Путин соврал, что в РФ из Украины попадает нелегальное оружие – видео

В Кремле заявили о нелегальном оружии, которое якобы попадает к ним из Украины.
В РФ распространяют очередной фейк
Во время оперативного совещания с Совбезом российский диктатор заявил, что в РФ из Украины нелегально поставляется оружие.
"Смерть" Путина: что происходит в российском инфополе
23 октября многие СМИ распространили информацию об остановке сердца главы Кремля.
Стоит отметить, что впервые это сообщение появилось в анонимном телеграмм-канале "Генерал СВР".
Там писали, что Путин якобы "упал в спальне, судорожно извивался на полу, закатив глаза", однако никаких подтверждений своих заявлений не предоставили.
Более того, ночью 26 октября также начал активно разлетаться фейк о том, что Путин умер в своей резиденции на Валдае, после чего «усилили охрану» якобы двойника Путина.
По словам Вадима Денисенко, все, что происходит в последние дни, новая игра Кремля, которая имеет конкретную цель.
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