Путин соврал, что в РФ из Украины попадает нелегальное оружие – видео
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Мир
Дата публикации

Путин соврал, что в РФ из Украины попадает нелегальное оружие – видео

Путин
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Источник:  online.ua

В Кремле заявили о нелегальном оружии, которое якобы попадает к ним из Украины.

В РФ распространяют очередной фейк

Во время оперативного совещания с Совбезом российский диктатор заявил, что в РФ из Украины нелегально поставляется оружие.

Следует подумать, как попадают на территорию РФ оружие, боеприпасы незаконным образом. Кстати, в том числе с территории Украины. Не в войска наших, но на территорию России все-таки такое оружие с территории Украины попадает, - сказал диктатор.

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23 октября многие СМИ распространили информацию об остановке сердца главы Кремля.

Стоит отметить, что впервые это сообщение появилось в анонимном телеграмм-канале "Генерал СВР".

Там писали, что Путин якобы "упал в спальне, судорожно извивался на полу, закатив глаза", однако никаких подтверждений своих заявлений не предоставили.

Более того, ночью 26 октября также начал активно разлетаться фейк о том, что Путин умер в своей резиденции на Валдае, после чего «усилили охрану» якобы двойника Путина.

По словам Вадима Денисенко, все, что происходит в последние дни, новая игра Кремля, которая имеет конкретную цель.

Почему Кремль активно играет в игру Путин умер и потом не умер? В течение трех дней дважды нам рассказали, что Путин умер, а Песков дважды очень оперативно ответил, что это ложь, а Путин здоров и счастлив. Откуда такая активность? В РФ (глубинный народ) начал очень активно обсуждать тему двойников, а еще этот же народ переживает, что Путин стар и может уйти, не назвав преемника.

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