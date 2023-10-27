У ГУР заявили про підготовку розвідкою РФ інформатаки проти Умєрова

Що відомо про підготовку окупантів до інформаційної атаки проти Умєрова

За інформацією представників Головного управління розвідки Міноборони, російські спецслужби вже розіслали кремлівським пропагандистам методичку для поширення наративів із метою підриву довірливих відносин України та західних партнерів.

Так, кремлівські пропагандисти планують поширювати вкиди про продаж Україною зброї палестинським терористам ХАМАС з сектора Газа.

Окрім цього Москва готується поширювати брехливі заяви про те, що Україна використовує “зерновий коридор” для транспортування зброї.

Рустем Умєров використовує власні зв’язки в арабському світі для незаконної торгівлі зброєю", а "Відкриття Ліваном ринку для української сільськогосподарської продукції використовується для незаконної торгівлі зброєю, - готуються вкиди кремлівські пропагандисти. Поширити

Яку мету переслідують кремлівські пропагандисти

У ГУР зазначають, що ворожа мета залишається тією самою, домогтись припинення військової допомоги Україні з боку західних партнерів.

ГУР МО України застерігає журналістів, представників українських та закордонних медіа, громадян України від поширення вигаданої російськими спецслужбами шкідливої брехні, - наголошують розвідники. Поширити

Для підтримки своєї брехні російські спецслужби передали терористам ХАМАС окремі зразки західної зброї, захоплені армією Росії в Україні.