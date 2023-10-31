Успехи под Авдеевкой. ВСУ уничтожили САУ "Метеорит" армии РФ — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Успехи под Авдеевкой. ВСУ уничтожили САУ "Метеорит" армии РФ — видео

Украинские дроны
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Источник:  47 ОМБр

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "отминусовали" российскую САУ для разминирования. Произошло это под Авдеевкой, где идут ожесточенные бои.

Украинские защитники уничтожают технику врага

Украинские военные подбили российскую самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит" на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает 47-я отдельная механизированная бригада в Telegram.

Украинские аэроразведчики обнаружили скопление ликвидированных россиян, а также подбитую вражескую технику, пригодную для восстановления. Речь идет о позициях российского УР-77 "Метеорит" на Авдеевском направлении.

Так, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую САУ. Подтверждением тому является видео операторов роты ударных беспилотников.

Бои за Авдеевку продолжаются

В октябре армия РФ активизировала наступление на Авдеевку. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.

В ходе телефонных переговоров министра обороны Украины Рустема Умерова и главы Пентагона Ллойда Остина первый поделился с американским коллегой актуальной информацией с поля боя.

Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на 28 октября – около 4 тысяч солдат, – отметил Умеров.

Британская разведка считает, что российские оккупанты бросили под Авдеевку восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются самыми большими среди российских войск за 2023 год.

В ВСУ сообщали, что россияне потеряли более 6500 человек с 10 октября из-за попытки наступления на Авдеевку.

Оккупанты перегруппировываются, подтягивают технику и перебарсывают личный состав под Авдеевку.

По состоянию на 31 октября в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили более 5 атак врага.

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