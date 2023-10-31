Успехи под Авдеевкой. ВСУ уничтожили САУ "Метеорит" армии РФ — видео

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "отминусовали" российскую САУ для разминирования. Произошло это под Авдеевкой, где идут ожесточенные бои.
Украинские защитники уничтожают технику врага
Украинские военные подбили российскую самоходную реактивную установку разминирования УР-77 "Метеорит" на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает 47-я отдельная механизированная бригада в Telegram.
Украинские аэроразведчики обнаружили скопление ликвидированных россиян, а также подбитую вражескую технику, пригодную для восстановления. Речь идет о позициях российского УР-77 "Метеорит" на Авдеевском направлении.
Так, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российскую САУ. Подтверждением тому является видео операторов роты ударных беспилотников.
Бои за Авдеевку продолжаются
В октябре армия РФ активизировала наступление на Авдеевку. Как отмечал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, наступление является самым масштабным с 2014 года.
В ходе телефонных переговоров министра обороны Украины Рустема Умерова и главы Пентагона Ллойда Остина первый поделился с американским коллегой актуальной информацией с поля боя.
Британская разведка считает, что российские оккупанты бросили под Авдеевку восемь бригад. Они понесли потери, которые, вероятно, являются самыми большими среди российских войск за 2023 год.
В ВСУ сообщали, что россияне потеряли более 6500 человек с 10 октября из-за попытки наступления на Авдеевку.
Оккупанты перегруппировываются, подтягивают технику и перебарсывают личный состав под Авдеевку.
По состоянию на 31 октября в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Первомайское Донецкой области, где Силы обороны отразили более 5 атак врага.
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