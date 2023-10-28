Армия РФ понесла под Авдеевкой наибольшие потери за весь год — разведка Британии

Преступная российская армия понесла в результате провальных попыток наступления в районе Авдеевки Донецкой области наибольших потерь за весь этот год.

Что известно о безумных потерях армии РФ в районе Авдеевки

По информации аналитиков разведки Минобороны Великобритании, потери российской оккупационной армии в районе Авдеевки, вероятно, превзошли все остальные потери за весь этот год.

В британской разведке отмечают, что в последнюю неделю в районе Авдеевки ведутся тяжелые бои.

Наступление армии РФ в направлении Авдеевки началось в середине октября.

В британской разведке подчеркивают, что в штурме Авдеевки участвовало до 8 бригад.

При этом русские воины активно критикуют тактику террористической русской армии.

По оценке Минобороны Британии, характер российского вторжения остается таким же, как и в начале.

Политические лидеры требуют захвата большей территории, но военные не могут совершить эффективные наступательные действия на оперативном уровне, – объясняют в Минобороны Британии. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4eNIA2Vtmi — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 28, 2023

Что в Украине говорят о ситуации в районе Авдеевки

По информации главы Минобороны Рустема Умерова, в результате провального наступления преступной армии РФ в районе Авдеевки украинскими военными было ликвидировано около 4 тыс. оккупантов.

Между тем представители Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления сообщили, что за последние сутки было ликвидировано 529 российских захватчиков.

Пока российские военные преступники не оставляют попыток окружить Авдеевку, несмотря на безумные потери, однако украинские военные героически держат оборону.

Кроме этого, российские военные преступники безуспешно пытались вести наступление в районах Степного, Авдеевки, Первомайского на Донетчине.

Там были отражены более 15 вражеских атак.

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1256 огневых задач. Общие потери врага составили 529 человек. Один кафир сдался в плен, - говорится в сообщении ОСУВ "Таврия". Поделиться

Отмечается, что украинские военные уничтожили 36 единиц вражеской военной техники, среди которых семь танков, девять ББМ, одна артиллерийская система, 11 БпЛА, одна единица специальной техники, один зенитный ракетный комплекс "ТОР".

Также уничтожен склад боеприпасов врага.