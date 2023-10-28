Армія РФ зазнала під Авдіївкою найбільших втрат за весь рік — розвідка Британії

Злочинна російська армія понесла в результаті провальних спроб наступу в районі Авдіївки на Донеччині найбільших втрат за увесь цей рік.

Що відомо про шалені втрати армії РФ в районі Авдіївки

За інформацією аналітиків розвідки Міноборони Великої Британії, втрати російської окупаційної армії в районі Авдіївки, ймовірно, перевершили всі інші втрати за увесь цей рік.

У британській розвідці зазначають, що протягом останнього тижня в районі Авдіївки ведуться важкі бої.

Наступ армії РФ у напрямку Авдіївки розпочався всередині жовтня.

У британській розвідці підкреслюють, що у штурмі Авдіївки брали участь до 8 бригад.

При цьому російські військори активно критикують тактику терористичної російської армії.

За оцінкою Міноборони Британії, характер російського вторгнення залишається таким самим, як і на початку.

Політичні лідери вимагають захоплення більшої території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії на оперативному рівні, - пояснюють в Міноборони Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 October 2023.



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Що в Україні кажуть про ситуацію в районі Авдіївки

За інформацією глави Міноборони Рустема Умєрова, в результаті провального наступу злочинної армії РФ в районі Авдіївки українськими військовими було ліквідовано близько 4 тис окупантів.

Між тим представники Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що протягом останньої доби було ліквідовано 529 російських загарбників.

Наразі російські військові злочинці не полишають спроб оточити Авдіївку, незважаючі на шалені втрати, однак українські військові героїчно тримають оборону.

Окрім цього російські військові злочинці безуспішно намагались вести наступ в районах Степового, Авдіївки, Первомайського на Донеччині.

Там було відбито більше 15 ворожих атак.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1256 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 529 осіб. Один окупант здався в полон, - йдеться у повідомленні ОСУВ “Таврія”. Поширити

Зазначається, що українські військові знищили 36 одиниць ворожої військової техніки, серед яких: сім танків, дев'ять ББМ, одна артилерійська система, 11 БпЛА, одна одиниця спеціальної техніки, один зенітний ракетний комплекс "ТОР".

Також знищено склад боєприпасів ворога.