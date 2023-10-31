Чи вплине захоплення армією Авдіївки на ситуацію на фронті — пояснення експерта

Ймовірний відступ українських військових з Авдіївки на Донеччині не вплине на ситуацію на полі бою.
Що відомо про наслідки у разі втрати ЗСУ Авдіївки
На думку майора запасу Нацгвардії, ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, у разі відходу українських військових з Авдіївки ситуація на фронті залишатиметься незмінною.
Він підкреслив, що контролюючи Авдіївку, українські військові тримають під вогневим контролем майже увесь окупований росіянами Донецьк.
Він зауважив, що протягом всього часу окупації обласного центру росіяни так і не змогли побудувати там "нічого суттєво військового".
У чому відмінність атак армії РФ в районі Бахмута і під Авдіївкою
За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, порівнювати атаки злочинної армії РФ в районі Бахмута та Авдіївки не доречно.
Так, він підкреслив, що протяжність лінії наступу в районі Бахмута склада близько 50 км, тоді як в районі Авдіївки - трохи більше 20 км.
В районі Бахмута було сконцентровано від 20 до 50 тис російських військових злочинців, а в районі Авдіївки - більше 40 тис.
Під час наступу на Бахмут було задіяно понад 300 танків, а за три тижні наступу на Авдіївку було знищено понад 100 російських танків.
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