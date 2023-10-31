Чи вплине захоплення армією Авдіївки на ситуацію на фронті — пояснення експерта

Ймовірний відступ українських військових з Авдіївки на Донеччині не вплине на ситуацію на полі бою.

Що відомо про наслідки у разі втрати ЗСУ Авдіївки

На думку майора запасу Нацгвардії, ветерана російсько-української війни Олексія Гетьмана, у разі відходу українських військових з Авдіївки ситуація на фронті залишатиметься незмінною.

Росіяни поновили наступальні дії на Авдіївку, і це більш політична ціль, ніж тактична. В Інституті вивчення війни (ISW) аналітики вважають, якщо ЗСУ доведеться вийти з Авдіївки, то це не вплине суттєво на перебіг подій на війні, на Східний фронт. Авдіївка – це плацдарм для можливого наступу на Донецьк, - пояснює експерт. Поширити

Він підкреслив, що контролюючи Авдіївку, українські військові тримають під вогневим контролем майже увесь окупований росіянами Донецьк.

Він зауважив, що протягом всього часу окупації обласного центру росіяни так і не змогли побудувати там "нічого суттєво військового".

Ми не бомбили Донецьк усі 8 років, як кажуть росіяни. Але ворог не міг там побудувати нічого суттєво військового, тому що перебував під нашим вогневим контролем. Як з Бахмутом, так і з Авдіївкою, якщо нам доведеться відійти, то суттєво нічого не зміниться. Це буде тактична поразка, тактичний відхід, але стратегічно нічого не змінить, - пояснює аналітик. Поширити

У чому відмінність атак армії РФ в районі Бахмута і під Авдіївкою

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, порівнювати атаки злочинної армії РФ в районі Бахмута та Авдіївки не доречно.

Так, він підкреслив, що протяжність лінії наступу в районі Бахмута склада близько 50 км, тоді як в районі Авдіївки - трохи більше 20 км.

В районі Бахмута було сконцентровано від 20 до 50 тис російських військових злочинців, а в районі Авдіївки - більше 40 тис.

Під час наступу на Бахмут було задіяно понад 300 танків, а за три тижні наступу на Авдіївку було знищено понад 100 російських танків.