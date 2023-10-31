Повлияет ли захват армией Авдеевки на ситуацию на фронте — объяснение эксперта

Вероятное отступление украинских военных из Авдеевки в Донецкой области не повлияет на ситуацию на поле боя.
Что известно о последствиях при потере ВСУ Авдеевки
По мнению майора запаса Нацгвардии, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, в случае ухода украинских военных из Авдеевки ситуация на фронте будет оставаться неизменной.
Он подчеркнул, что контролируя Авдеевку, украинские военные держат под огневым контролем почти весь оккупированный россиянами Донецк.
Он отметил, что в течение всего времени оккупации областного центра россияне так и не смогли построить там ничего существенно военного.
В чем отличие атак армии РФ в районе Бахмута и под Авдеевкой
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, сравнивать атаки преступной армии РФ в районе Бахмута и Авдеевки неуместно.
Так, он подчеркнул, что протяженность линии наступления в районе Бахмута составляет около 50 км, тогда как в районе Авдеевки – чуть более 20 км.
В районе Бахмута было сконцентрировано от 20 до 50 тыс российских военных преступников, а в районе Авдеевки – более 40 тыс.
Во время наступления на Бахмут было задействовано более 300 танков, а через три недели наступления на Авдеевку было уничтожено более 100 российских танков.
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