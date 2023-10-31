Повлияет ли захват армией Авдеевки на ситуацию на фронте — объяснение эксперта

Вероятное отступление украинских военных из Авдеевки в Донецкой области не повлияет на ситуацию на поле боя.

Что известно о последствиях при потере ВСУ Авдеевки

По мнению майора запаса Нацгвардии, ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, в случае ухода украинских военных из Авдеевки ситуация на фронте будет оставаться неизменной.

Россияне возобновили наступательные действия на Авдеевку, и это более политическая цель, чем тактическая. В Институте изучения войны (ISW) аналитики считают, что если ВСУ придется выйти из Авдеевки, то это не повлияет существенно на ход событий на войне, на Восточный фронт. Авдеевка – это плацдарм для возможного наступления на Донецк, – объясняет эксперт. Поделиться

Он подчеркнул, что контролируя Авдеевку, украинские военные держат под огневым контролем почти весь оккупированный россиянами Донецк.

Он отметил, что в течение всего времени оккупации областного центра россияне так и не смогли построить там ничего существенно военного.

Мы не бомбили Донецк все 8 лет, как говорят россияне. Но враг не мог там построить ничего существенно военного, потому что находился под нашим огневым контролем. Как с Бахмутом, так и с Авдеевкой, если нам придется отойти, существенно ничего не изменится. Это будет тактическое поражение, тактический уход, но стратегически ничего не изменит, – объясняет аналитик. Поделиться

В чем отличие атак армии РФ в районе Бахмута и под Авдеевкой

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, сравнивать атаки преступной армии РФ в районе Бахмута и Авдеевки неуместно.

Так, он подчеркнул, что протяженность линии наступления в районе Бахмута составляет около 50 км, тогда как в районе Авдеевки – чуть более 20 км.

В районе Бахмута было сконцентрировано от 20 до 50 тыс российских военных преступников, а в районе Авдеевки – более 40 тыс.

Во время наступления на Бахмут было задействовано более 300 танков, а через три недели наступления на Авдеевку было уничтожено более 100 российских танков.