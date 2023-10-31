Армия РФ готовит новую волну атак в районе Авдеевки — глава МВА

Преступная армия РФ готовит новую волну наступления в районе Авдеевки Донецкой области и подтягивает резервы.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам руководителя Авдеевской МВА Виталия Барабаша, российские оккупанты проводят перегруппировку в районе города, подтягивают резервы и готовятся к новой волне атак.

Барабаш подчеркнул, что ситуация в районе Авдеевки не изменилась и остается достаточно сложной.

Как было горячо в нашем направлении, так и остается. Ждем очередной, уже третьей, волны. Враг производит определенные перегруппировки, подтягивает технику, личный состав. Мы это слышим и видим, – отметил глава МВА. Поделиться

Он подчеркнул, что украинцы на оккупированных Россией территориях передают соответствующую информацию.

Барабаш предположил, что новая волна вражеского наступления может быть мощнее предыдущих, поскольку враг учится на собственных ошибках.

Кроме того, по мнению руководителя города, из-за ухудшения погодных условий будет усложняться логистика для сил обороны.

Что известно о последствиях вражеских обстрелов и эвакуации

Глава МВА отметил, что Авдеевка постоянно подвергается враждебным обстрелам.

Город просто стирают, его разносят. За прошедшие сутки более 40 массированных обстрелов произошло по территории общины, 8 авиабомбовых ударов. От них погибли в центральной части города два гражданских лица – мужчины 1967 и 1976 годов рождения, - отмечает Барабаш. Поделиться

Он отметил, что люди очень неохотно уезжают из Авдеевки, ведь боятся, что назад больше никогда не вернутся.

По его словам, на сегодняшний день детей в городе не осталось - все эвакуированы.