РФ бросает в атаки под Авдеевкой незащищенные отряды пехоты "Штурм-Z" — аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

РФ бросает в атаки под Авдеевкой незащищенные отряды пехоты "Штурм-Z" — аналитики

Авдеевка
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Источник:  ISW

Для атак на Авдеевку российские оккупанты используют отряды пехоты "Штурм-Z", которые теряют от 40 до 70% личного состава за считанные дни. К таким выводам пришли аналитики Института изучения войны.

Что известно о Штурме-Z под Авдеевкой

Аналитики отмечают, что российские войска продолжают использовать десантно-штурмовые подразделения Штурм-Z, которые состоят преимущественно из бывших заключенных-новобранцев, в очень истощенных фронтовых атаках под руководством пехоты.

Представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Александр Штупун 30 октября заявил, что российские войска готовятся к проведению «мясных штурмов» вблизи Авдеевки и готовят штурмовые подразделения «Штурм-Z» к будущим штурмам без техники.

Российский военкор, который, как сообщается, служит на Авдеевском направлении, утверждал, что «мясные штурмы» – это когда российская пехота атакует без артиллерийской поддержки, чтобы подавить украинские огневые позиции.

Так называемый военкор утверждает, что когда два российских полка бок о бок ведут «мясной штурм», шов между зонами ответственности обоих полков остается незащищенным и уязвимым для украинских контратак.

Другой российский военкор утверждал, что штурмовые отряды Штурм-Z на Авдеевском направлении и на южном фланге Бахмута часто уничтожаются после нескольких дней активных действий и в среднем теряют от 40 до 70% личного состава.

Военкор отметил, что подразделения «Шторм-Z» часто вводятся в бой перед проведением разведки или установлением связи с соседними подразделениями и обычно пытаются эвакуировать своих раненых без артиллерийского прикрытия, что приводит к большим потерям.

Один из так называемых военкоров заявил, что эти факторы способствуют тому, что подразделения Штурма-Z превращаются в мусор еще до достижения каких-либо значительных результатов.

ISW неоднократно сообщала о неэффективности подразделений Штурм-Z.

Потери РФ под Авдеевкой

Спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун 29 октября сообщил, что с 10 октября общие потери армии РФ в Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ Таврия составили почти 6500 человек.

Он добавил, что из техники уничтожено 100 танков и около 250 единиц другой техники.

В общей сложности на Авдеевском направлении находятся до 40 000 российских военных.

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