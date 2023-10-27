Зеленский назвал потери армии РФ во время наступления на Авдеевку
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал потери армии РФ во время наступления на Авдеевку

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Согласно данным главы государства Владимира Зеленского, российские захватчики потеряли по меньшей мере бригаду, пытаясь оцепить и захватить Авдеевку.

Президент подтвердил масштабные потери РФ под Авдеевкой

27 октября украинский лидер провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании.

Президент в очередной раз поблагодарил Риши Сунака за продолжение публичной поддержки Украины, которая также прозвучала в британском парламенте 23 октября.

Владимир Зеленский напомнил о своевременной и разносторонней помощи Соединенного Королевства, прежде всего речь идет о недавнем пакете оборонной поддержки в размере 100 млн фунтов стерлингов.

Кроме того, лидеры стран подробно обсудили ситуацию на поле боя.

Россия и дальше будет пытаться оккупировать весь Донбасс. Оккупанты предприняли несколько попыток окружить Авдеевку, но каждый раз наши воины останавливали их и отбрасывали назад, нанося болезненные потери. В этих попытках враг потерял по меньшей мере бригаду, – рассказал Владимир Зеленский.

Что еще известно о переговорах Зеленского и Сунака

Как сообщается на сайте ОПУ, украинский и британский лидеры обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество, в первую очередь, укрепление украинской системы ПВО ракетами и средствами для борьбы с дронами.

Глава государства рассказал Риши Сунаку о ситуации в Черном море и о провокациях страны-агрессорки, создающих опасность для гражданского судоходства.

Как заверил Владимир Зеленский, "зерновой коридор" продолжит функционировать, несмотря на все угрозы. Собеседники обсудили дальнейшую работу по внедрению страхования гражданских судов.

Кроме того, политики обменялись оценками ситуации на Ближнем Востоке и пришли к выводу, что прекращение эскалации конфликта будет в интересах мирового сообщества.

Зеленский и Сунак также скоординировали позиции по сотрудничеству на международных площадках и сохранению международной поддержки Украины.

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