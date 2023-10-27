Зеленський назвав втрати армії РФ під час наступу на Авдіївку

Згідно з даними глави держави Володимира Зеленського, російські загарбники втратили щонайменше бригаду, намагаючись взяти в облогу й захопити Авдіївку.

Президент підтвердив масштабні втрати РФ під Авдіївкою

27 жовтня український лідер провів телефонні перемовини з прем'єр-міністром Великої Британії.

Президент вкотре подякував Ріші Сунаку за продовження публічної підтримки України, які пролунали в британському парламенті 23 жовтня.

Володимир Зеленський також нагадав про своєчасну й різнобічну допомогу від Сполученого Королівства, насамперед йдеться про нещодавній пакет оборонної підтримки на 100 млн фунтів стерлінгів.

Окрім того, лідери країн детально обговорили ситуацію на полі бою.

Росія й далі намагатиметься окупувати весь Донбас. Окупанти здійснили кілька спроб оточити Авдіївку, але щоразу наші воїни зупиняли їх і відкидали назад, завдаючи болісних втрат. У цих спробах ворог втратив щонайменше бригаду, - розповів Володимир Зеленський. Поширити

Що ще відомо про переговори Зеленського та Сунака

Як повідомляється на сайті ОПУ, український та британський лідери обговорили подальшу оборонну співпрацю, насамперед зміцнення української системи ППО ракетами та засобами для боротьби з дронами.

Глава держави розповів Ріші Сунаку про ситуацію в Чорному морі й про провокації країни-агресорки, які створюють небезпеку для цивільного судноплавства.

Як запевнив Володимир Зеленський, "зерновий коридор" продовжить функціонувати попри всі загрози. Співрозмовники обговорили подальшу роботу над впровадженням страхування цивільних суден.

Окрім того, політики обмінялися оцінками ситуації на Близькому Сході й дійшли висновку, що припинення ескалації конфлікту буде в інтересах світової спільноти.

Зеленський та Сунак також скоординували позиції щодо співпраці на міжнародних майданчиках і збереження міжнародної підтримки України.