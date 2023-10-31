РФ кидає в атаки під Авдіївкою незахищені загони піхоти "Штурм-Z" — аналітики

Для атак на Авдіївку російські окупанти використовують загони піхоти "Штурм-Z", які втрачають від 40 до 70% особового складу за лічені дні. До таких висновків прийшли аналітики Інституту вивчення війни.

Що відомо про Штурм-Z під Авдіївкою

Аналітики зазначають, що російські війська продовжують використовувати десантно-штурмові підрозділи «Штурм-Z», які складаються переважно з колишніх ув’язнених-новобранців, у дуже виснажених фронтових атаках під керівництвом піхоти.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Олександр Штупун 30 жовтня заявив, що російські війська готуються до проведення «м’ясних штурмів» поблизу Авдіївки та готують штурмові підрозділи «Штурм-Z» до майбутніх штурмів без техніки.

Російський воєнкор, який, як повідомляється, служить на Авдіївському напрямку, стверджував, що «м’ясні штурми» – це коли російська піхота атакує без артилерійської підтримки, щоб придушити українські вогневі позиції.\ Поширити

Russian forces continued ground attacks near #Avdiivka on October 30 and made a confirmed advance.



Geolocated footage posted on October 30 shows a Russian TOS-1A thermobaric artillery system operating in Novoselivka Druha (5km NE of Avdiivka), confirming that Russian forces… https://t.co/9V3YhABdpB pic.twitter.com/FcXTUqSVzt — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) October 31, 2023

Так званий воєнкор стверджує, що коли два російські полки пліч-о-пліч ведуть «м'ясний штурм», шов між зонами відповідальності обох полків залишається незахищеним і вразливим для українських контратак.

Інший російський воєнкор стверджував, що штурмові загони «Штурм-Z» на Авдіївському напрямку та на південному фланзі Бахмута часто знищуються після кількох днів активних дій і в середньому втрачають від 40 до 70% особового складу.

Воєнкор зазначив, що підрозділи «Шторм-Z» часто вводяться в бій перед проведенням розвідки або встановленням зв’язку з сусідніми підрозділами і зазвичай намагаються евакуювати своїх поранених без артилерійського прикриття, що призводить до більших втрат.

Один з так званих воєнкорів заявив, що ці фактори сприяють тому, що підрозділи «Штурму-Z» перетворюються на «сміття» ще до досягнення будь-яких значних результатів.

ISW неодноразово повідомляла про неефективність підрозділів «Штурм-Z».

Втрати РФ під Авдіївкою

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун 29 жовтня повідомив, що з 10 жовтня загальні втрати армії РФ на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ Таврія склали майже 6500 осіб.

Він додав, що з техніки знищено 100 танків та майже 250 одиниць іншої техніки.

Загалом на Авдіївському напрямку перебувають до 40 000 російських військових.