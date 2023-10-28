Наступ на Авдіївку. Російська армія не виправдала надії Кремля — британська розвідка

РФ відправила на Авдіївський напрямок до 8 бригад. За даними розвідки, вони зазнали одних з найвищих втрат серед російських військ у 2023 році.

Завдання керівництва армії РФ щодо захоплення Авдіївки не виконано

Російське керівництво вимагає від військових захоплення більшої території, проте окупанти не можуть здійснити ефективні наступальні дії в районі Авдіївки

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4eNIA2Vtmi — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 28, 2023

Протягом останнього тижня тривають важкі, але безрезультатні бої навколо міста Авдіївка Донецької області, де Росія розпочала масштабний наступ у середині жовтня 2023 року, – йдеться у повідомленні. Поширити

РФ відправила на цей напрямок до 8 бригад. За даними розвідки, вони, ймовірно, зазнали одних з найвищих втрат серед російських військ у 2023 році.

Натомість російські пропагандисти почали різко критикувати так звану російську операцію біля Авдіївки. Розвідники вважають, що основний військово-політичний виклик Росії залишається таким же, як і протягом більшої частини війни.

Політичні лідери вимагають захоплення більшої території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії оперативного рівня, – додали у розвідці. Поширити

Ситуація під Авдіївкою

На 28 жовтня 2023 року у зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак ворога.

Станом на сьогоднішній день російські терористи втратили близько 4 тисяч одиниць особового складу під час наступу на Авдіївку, Донецької області

Армія РФ близько двох тижнів тому суттєво активізувала наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто й сусідні населені пункти. Цей наступ – наймасштабніший з 2014 року. Для штурмів окупанти використовують переважно піхоту, а не техніку. Втім наші військові відбивають ворожі атаки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Під час телефонних переговорів міністра оборони України Рустема Умєрова й голови Пентагону Ллойда Остіна перший поділився з американським колегою актуальною інформацією з поля бою.