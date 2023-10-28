Наступ на Авдіївку. Російська армія не виправдала надії Кремля — британська розвідка
Категорія
Україна
Дата публікації

Наступ на Авдіївку. Російська армія не виправдала надії Кремля — британська розвідка

Ministry of Defence
Втрати армії РФ

РФ відправила на Авдіївський напрямок до 8 бригад. За даними розвідки, вони зазнали одних з найвищих втрат серед російських військ у 2023 році.

Завдання керівництва армії РФ щодо захоплення Авдіївки не виконано

Російське керівництво вимагає від військових захоплення більшої території, проте окупанти не можуть здійснити ефективні наступальні дії в районі Авдіївки

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

Протягом останнього тижня тривають важкі, але безрезультатні бої навколо міста Авдіївка Донецької області, де Росія розпочала масштабний наступ у середині жовтня 2023 року, – йдеться у повідомленні.

РФ відправила на цей напрямок до 8 бригад. За даними розвідки, вони, ймовірно, зазнали одних з найвищих втрат серед російських військ у 2023 році.

Натомість російські пропагандисти почали різко критикувати так звану російську операцію біля Авдіївки. Розвідники вважають, що основний військово-політичний виклик Росії залишається таким же, як і протягом більшої частини війни.

Політичні лідери вимагають захоплення більшої території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії оперативного рівня, – додали у розвідці.

Ситуація під Авдіївкою

На 28 жовтня 2023 року у зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Степового, Авдіївки, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 15 атак ворога.

Станом на сьогоднішній день російські терористи втратили близько 4 тисяч одиниць особового складу під час наступу на Авдіївку, Донецької області

Армія РФ близько двох тижнів тому суттєво активізувала наступ на Авдіївку. Ворог обстрілює місто й сусідні населені пункти. Цей наступ – наймасштабніший з 2014 року. Для штурмів окупанти використовують переважно піхоту, а не техніку. Втім наші військові відбивають ворожі атаки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Під час телефонних переговорів міністра оборони України Рустема Умєрова й голови Пентагону Ллойда Остіна перший поділився з американським колегою актуальною інформацією з поля бою.

Повідомив втрати ворога у районі Авдіївки станом на цю хвилину – приблизно 4 тисячі солдатів, – відзначив Умєров.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Війна в Україні безпосередньо впливає на населення РФ — британська розвідка
Міноборони Британії
мобілізація в РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Британська розвідка оцінила ймовірність прориву армії РФ на Купʼянському напрямку
Міноборони Британії
Армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Британська розвідка оцінила, як атаки ATACMS вплинуть на російську армію
Міноборони Британії
Ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм